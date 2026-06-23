Delincuencia institucional 

La delincuencia común nos alerta de fallos sociales que se han de ir corrigiendo tanto si son producto de desigualdades como cuando es la propia naturaleza del hombre la que lo mueve a esa perversión, que lo quiebra y separa de su condición de ciudadano. Ante esta grave disrupción las sociedades democráticas no pueden mostrarse inermes, sino que, como he dicho, han de actuar de inmediato restableciendo la convivencia por aquellas vías que sus leyes, nacidas del acuerdo, establecen y en la mesura que, estas medidas coercitivas, exigen; llegando a castigar al delincuente con la privación de libertad, buscando un equilibrio entre sus derechos y los legítimos derechos de sus víctimas.

Este proceder, lejos de devaluar el sistema de convivencia, lo fortalece en la medida en que lo pone a prueba y él responde dotándolo de sentido a través del Estado de derecho.

Sin embargo, cuando quien delinque es el propio sistema en los procederes de sus legítimos representantes, el Estado, sus instituciones y funcionarios, este se debilita y colapsa porque ya no es un simple desarreglo de un individuo o grupo el que lo ataca, sino que es él mismo quien vulnera sus leyes y directrices sociales, con la gravedad que ello supone. Porque en ese caso los delincuentes no solo vulneran las leyes, sino que las ponen en duda en el seno de esas sociedades, creando algo más que inseguridad: la putrefacción del sano corazón de los acuerdos de convivencia.