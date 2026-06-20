Sánchez va bien… ¿y España?

Hacernos la puñeta a los ciudadanos le importa un pito a nuestro ególatra presidente. No siente ni padece, el ambiente tóxico que respira la ciudadanía no llega al Palacio de la Moncloa donde, parece ser, viven en paz y tranquilidad, completamente ajenos a la realidad.

Esta semana que acabamos de vivir, y lo que nos queda, ha sido la “semana grande de Ferraz” con desfiles por el juzgado variados y a cada cual más “chusco”.

Entraremos en eso ahora, pero antes una reflexión que me parece de una gravedad supina: no es que no nos dejen votar en las urnas para dar nuestra opinión, no les interesa, es que en el propio parlamento se ha prohibido votar a nuestros representantes una proposición para que los distintos partidos expusieran su criterio sobre si se deben adelantar las elecciones o no. El resultado de esa votación no sería, en ningún caso, vinculante para el presidente que es el único que puede decidir la disolución de las Cortes Generales, pero sería un termómetro cierto del estado de ánimo de nuestros representantes además de comprobar los apoyos verdaderos que tiene Sánchez para mantenerse en el poder. Porque la situación grave de verdad es que Sánchez sabe que no cuenta con respaldo y sin embargo quiere mantenerse en el poder con legitimidad o sin ella.

El Psoe y Sumar, que dominan la mesa del congreso impidieron la votación. Ahora sí podemos decir que nuestra democracia está secuestrada para orgullo de socialistas y comunistas y para desprecio total del sistema democrático. Tomen nota porque otros países empezaron así y acabaron en autocracias o dictaduras, muchas de ellas sanguinarias.

Dicho esto, vamos con Zapatero y sus joyas, las robadas al estado digo. Este fenómeno tiene un antecedente que, no sé por qué, ha pasado desapercibido por la ciudadanía, él vendió gran parte del oro de todos los españoles por una miseria cuando era presidente, congeló las pensiones y rebajó sueldos dejando a España al borde de la banca rota. Recuerden que los “hombres de negro” de la UE, estuvieron a punto de desembarcar en nuestra nación para aplicarnos con extrema dureza medidas que nos dejarían temblando a todos. Pues bien, sabido que el tipo se quedó con joyas valoradas, a precio de coste, en más de 1.300.000 euros de nada, el partido socialista en lugar de guardar silencio prudente, se lanzó a blanquear el robo llegando incluso a recurrir a la prescripción del delito como justificación de lo injustificable. Robó las joyas, no las declaró, defraudó a la hacienda pública y avergonzó a todos aquellos socialistas que lo ponían como ejemplo y lo erigieron en “faro moral” del socialismo de hoy.

No contento con eso. Metió a sus hijas en un lío muy gordo que ya estudia la justicia al facilitarles ingresos desmesurados procedentes de empresas poco o nada transparentes que coinciden con “gestiones del propio Zapatero” y con toda la jeta del mundo, se presenta ante el juez para tratarlo como si fuera tonto, pero no coló. El juez Calama, con reconocido prestigio y avalada independencia le tomó la matrícula y nada más acabar el interrogatorio, imputó a sus hijas y a su secretaria, una tal Gertru a la que dejó tirada ante el juez al no confesar que su secretaria solo obedecía sus órdenes. Quien no tiene principios suele tener malos finales.

Para acabar de rematar la tomadura masiva de pelo al pueblo español, se producen dos intervenciones que lo empeoran todo: el ex ministro Sebastián confiesa que todos recibían regalos, aunque en su caso los cedió a Patrimonio Nacional y el propio Sánchez dice, desde Bruselas, que él también recibió regalos y no aclaró si se quedó alguno por el camino. Vamos que aquí recibió presentes todo quisque y no los declararon, mientras hacienda vigila de cerca a los jóvenes que se casan para meterles un sablazo por los regalos de boda.

Sin duda es el peor momento de la democracia española desde aquellos tiempos de Roldán y los GAL, también bajo gobiernos socialistas. A Sánchez parece gustarle la actual situación, es fácil ver su falsa sonrisa en el parlamento, ya les digo yo que a los españoles no nos hace ninguna gracia y, además, nos sale muy caro y, más aún, cuando estamos en tiempos de pagar a hacienda…