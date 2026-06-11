​El verdadero líder

El viaje a España de Robert Prevost, convertido en el Papa León XIV por decisión de un concilio, ha trascendido la mera visita institucional para transformarse en un acontecimiento del espíritu. En Madrid, como lo hará en Barcelona y Canarias, ha emergido con nitidez el hombre detrás de la dignidad pontificia, dotado de una profundidad intelectual plenamente comprensible, capaz de irradiar conceptos fundamentales: humanidad, otredad, verdad y solidaridad. El tono del pontífice se ha mostrado en perfecta armonía con la forma; su proximidad, a tono con un gesto sereno e incluso emocionado en algunos momentos. Ha exhibido una seriedad rigurosa para expresar sus convicciones sobre el derecho a la vida y la defensa de los emigrantes, combinada con la contundencia necesaria para reclamar un diálogo político rigurosamente ajustado a la educación, a la democracia y a la convivencia en paz.

Todo lo que ya se encontraba formulado en su encíclica ha quedado ahora firmemente iluminado por la cercanía de sus palabras sencillas.

León XIV ha alzado los ojos de una sociedad vivamente deseosa de liderazgos, respetuosa pero necesitada de abrazos compartidos y de esperanzas tangibles, fundamentadas en su caso en la fe. En ese abrazo ecuménico e integrador cabemos todos: pobres, emigrantes, desfavorecidos, cultos y analfabetos, enfermos... En la verdad humana, aquella que defendía San Agustín al afirmar que “nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”, todos podemos hallar el camino para ser mejores, más humanos, felices y dispuestos. El lema de esta histórica visita, “Caminar en comunión y esperanza”, ha resonado en cada rincón, recordándonos la urgencia de construir puentes en lugar de levantar muros.

Los planteamientos de los jóvenes, las intervenciones de la sociedad civil, la entrega de los laicos y la devoción de los religiosos han resultado verdaderamente brillantes. Del mismo modo, la planificación y la organización de cada acto han alcanzado una cota de absoluta excelencia. En uno de los encuentros más significativos, el actor Antonio Banderas conmovió a los asistentes al manifestar que la cultura y la fe deben ser herramientas de cohesión, no de división, pues el arte sin alma carece de destino. En esa misma línea de superación y esfuerzo compartido, los deportistas presentes quisieron sumar su voz a la jornada, subrayando que el verdadero triunfo no radica en la medalla, sino en el respeto absoluto al rival y en la dignidad del camino recorrido.

Europa fue posible únicamente por la impronta de la cristiandad; España anunció un nuevo mundo con la Cruz, y nadie debe avergonzarse de esa herencia histórica. Carece de importancia aquello que carece de verdad, y los errores pretéritos se asumen y se perdonan con grandeza. León XIV nos ha anunciado con total oportunidad el mensaje esencial que posee la virtud de salvarnos, que no es otro que el de Cristo: el amor. Todo lo demás es accesorio y hay que corregirlo. Al final, las palabras directas de este Papa en suelo español, llamando a la concordia y a la justicia social, han ratificado que el verdadero líder espiritual de la iglesia cristiana, católica, apostólica y romana se ha consolidado definitivamente en la autenticidad del ser humano.