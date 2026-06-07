Acaba de llegar el Papa de Roma a España y PS ha corrido a recibirlo como si fuera el creyente más devoto desde que las voces a Juana de Arco le dijeron que salvara al delfín de Francia. Su Santidad y Su Sanchidad parecen empatar bien, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo, los dos empeñados en la vieja escuela de salvar a los paganitos, como decían en los Padres Salesianos. Es ver a un paganito y querer rescatarlo, a ver si se nos van a pelear los dos en su empeño de subir al cielo con más puntos. Sin duda gana nuestro Pedro al representante de San Pedro, porque el Papa no está muy por la labor de meter morenazos sarracenos en el Vaticano, de hecho, su guardia personal está formada por católicos suizos con pedigree. En YouTube tienen ustedes la ceremonia en la que los jóvenes alabarderos juran entregar si es necesario su vida por el Papa. Es digna de ver, saben que yo siempre recomiendo bien. Esas magníficas armaduras, los trajes históricos, las alabardas, las familias emocionadas, el Santo Padre emocionado, el Jefe de la Guardia Suiza emocionado, los juramentados emocionados también, un cúmulo de emociones que es un no parar. Da gusto ver a la chavalada limpia y aseada después del empacho de Bad Bunny, movimientos pélvicos, letras obscenas sin gracia, señoritas contoneándose de forma feminista en La Casita, peleas de gatas por salir en la foto, protestas de los woke por la falta de inclusividad (¿Dónde están las gordas, los obreros con palillo y ñapa, los viejos mirando obras, los que bailamos de forma espástica, los profesores de francés?), las pivonazos comentando que aunque el cantanteatotune les diga barbaridades que sonrojarían a un pirata inglés y la reacción femenil sea de refrotarse a las columnas ellas son muy feministas y mucho feministas, que el Bad Bunny es woke progre y odia al señor naranja. Todos sabemos el cliché de que si te dice ese tipo de guarrerida es un señor a lo Tojeiro acaba en comisaria, en complot y para revolver, pero si te lo dice un personaje famoso y millonario el amor surge sin ambages.

Para morenazos sarracenos los de la selección de Irak, que andaban por Cuatro Caminos en el hotel el día del partido. Pelo oscuro ondulado, ojos oscuros brillantes, porte aristocrático (ellas todas tapadas, para variar), furgonetas negras y mirada de villanos de James Bond. Llamaban la atención los guardaespaldas, era todo muy Misión Imposible especialmente para una señora mayor como yo, acostumbrada al señor mayor que toca mal el violín mientras compro el Rasca de la ONCE en el quiosco y no me toca. Me cuentan desde la Farmacia Tuñas que fueron a comprar todo tipo de cosas, curioso. El estadio de Riazor se llenó de rojigualdas para despecho de los de la estrella roja, que pensaban que iba a pinchar un partido de la selección. Ah, amigo. A los niños les encanta la selección. El mundial a la vuelta de la esquina y sus ídolos (aunque salieran pocos) en carne y hueso. Aún recuerdo el Mundial de Naranjito, con la selección de Camerún y la de Polonia, nuestras favoritas, lo siento, Perú.

Y como siempre recomiendo bien, vean ustedes en Netflix “La bestia en mí”, una miniserie con Claire Danes y Matthew Rhys, dos de los mejores actores actuales que hacen un tour de force inolvidable. Casi tan inolvidable como la dupla de los Pedros que tenemos estos días de gira en Papacayuco. Que disfruten, que la vida son dos días.