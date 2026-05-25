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Era una promesa, y la cumplimos

Cuando el Deportivo inició su caída a los infiernos, la afición lo tenía claro: “Nos van a ver volver”. No era un simple cántico, era una promesa que, tarde o temprano, se tenía que cumplir. Que el deportivismo ya era de Primera quedó claro con cada marea blanquiazul que inundó las calles de A Coruña en cada oportunidad de soñar y las gradas de todos esos campos que ha tenido recorrer en estos ocho años de travesía por el desierto de Segunda y del barro del tercer escalón del fútbol patrio. La última demostración de la categoría que se gasta la afición por estos lares ha sido el auténtico peregrinaje hasta Valladolid, con o sin entrada, para dar ese último aliento que empujara al club de nuevo al lugar del que nunca se debió marchar. Ahora, por fin, el equipo y sus gentes están de vuelta en Primera División, porque aquel cántico era una promesa que había que cumplir.