Economía de andar por casa 1, el problema de la vivienda

Me siento a escribir sobre el tema de la vivienda, la legislación sobre “zonas tensionadas” y pienso, “Carlos, no puedes ponerte a analizar otros asuntos más complejos cuando se está pidiendo a gritos una explicación sobre algo tan básico como la ley de oferta y demanda en un mercado”. Así que, desde mi falta de competencia, pues no soy experto en mercados ni economista, pero me encanta esta ciencia y tengo unos conocimientos básicos fuertes, así como bastante sentido común, creo, voy a intentar explicar al más puro estilo Barrio Sésamo, por qué nunca funcionará la puñetera ley sobre zonas tensionadas.

En primer lugar y más importante, porque jamás ha funcionado en ningún tiempo o lugar cosa como esa o parecida. Puede ser un argumento poco razonado, pero créanme que, si jamás ha funcionado en ningún sitio tampoco funcionará aquí. No es un mal argumento. Si alguien quiere investigar en Google puede buscar ejemplos como las actuaciones en Berlín o Barcelona, fracaso total, por más que algunos intenten jugar con la cifra y la estadística.

En segundo lugar podría ir que la solución a un problema nunca puede ser eliminar la consecuencia. “Cómo nos hemos cargado el mercado de vivienda, vamos a poner un tope a los alquileres y todo arreglado”. ¿Se puede imaginar alguien una solución más pueril? Una de las claves del fracaso del comunismo es precisamente el ridículo intento de fijar precios al margen del mercado, en lo de la vivienda tampoco funciona.

En tercer lugar y como indico en el encabezado, está la ley de oferta y demanda. Esto es infalible, siempre se cumple y vale para vivienda, petróleo, berenjenas o agua, por poner algún ejemplo. ¿Guerra en el principal país productor y cierre del estrecho de Ormuz? ¡Sube el petróleo! ¿Un año de sequía severa en la principal zona de producción de berenjenas (ni idea de cuál es)? ¡Sube el precio de la berenjena! Lo del agua es muy claro y fácil de ver. El agua en Arabia Saudí se paga a precio de oro, el agua en Coruña no. ¿Por qué? Pues porque aquí hay agua en todos lados, la oferta supera a la demanda sobradamente. Si abres el grifo sale siempre agua, hay fuentes públicas en cualquier lugar y a menos de cien metros de distancia siempre tendrás varios establecimientos donde comprar una botella de agua por pocos céntimos. ¿En este segundo entorno podrías poner agua en venta a cien euros botella? Podrías, pero no venderías ni la primera, tendrías que ir bajando precio hasta llegar a uno asequible y acorde con los precios del entorno, eso es “mercado”.

Ayer salía en una conversación que la mayoría de los pisos que se están construyendo en Coruña están altos de precio y es que no puede ser de otra manera en una ciudad con semejante déficit de pisos y una demanda tan alta de vivienda. Si sólo hay una botella de agua, una berenjena, una barra de pan o un piso, el precio siempre será caro.

Resumiendo, para que baje el precio de la vivienda en nuestra comarca, alquiler o venta, hay que aumentar en mucho la oferta y eso no se hace con una ley que tope los precios de alquiler de mercado, pues así sólo se consigue que baje la oferta de pisos en alquiler, como ya ha ocurrido.

Dicho lo anterior vamos con propuestas positivas a medio plazo (a corto plazo no existen soluciones milagrosas, dado que no hay pisos suficientes para tanta demanda y los pisos no se pueden importar ni inventar de la nada).

1. Facilitar la reforma del parque de viviendas actual para adaptarlo al mercado real. Hacen falta pisos más pequeños, pues las familias ya no son tan extensas. Es necesario suavizar la legislación actual para permitir que pisos de 150 o 200 metros se puedan convertir en apartamentos de 50 o 60 metros.

2. Permitir la construcción de viviendas en todos los bajos de la ciudad. La situación del comercio ha cambiado y probablemente el 90% de los bajos de nuestra ciudad no volverán a funcionar como bajos comerciales. Lo anterior es también aplicable a entreplantas. Y no se preocupen, los propietarios no son bobos y si pueden alquilar un bajo para uso comercial no lo alquilarán como vivienda, pues ganan más dinero dándole uso comercial. Este punto y el anterior son los que más rápidamente actuarían sobre los precios de la vivienda, pues crearían un montón de viviendas en muy poco espacio de tiempo. Al que le asuste la idea puede visitar distintas ciudades americanas o europeas donde se da ese uso a bajos desde hace décadas sin ningún tipo de problema. Hay otra ventaja en esto, para personas con discapacidad física son mucho más accesibles las viviendas en un bajo.

3. Agilizar los trámites autonómicos y locales para la promoción, construcción o reforma de edificios, así como reducir las restricciones por todo tipo de motivos, cuantas menos mejor. Si creamos más vivienda bajarán los precios de los pisos, el objetivo tiene que ser que la oferta iguale o se aproxime a la demanda, es un tema de mercado, de primero de economía. Que no argumente nadie, llegados a este punto, con el asunto de la pasada burbuja inmobiliaria. Esta nunca afectó a zonas de alta demanda, a zonas con más demanda que oferta, el problema ocurría en lugares de segunda residencia o zonas de poca demanda y por una promoción artificial del crédito (manipulación del mercado).

4. Promoción de vivienda pública. Pero real, desde el gobierno de La Marea sólo se han construido cuatro viviendas en nuestra ciudad, no es serio. Sacar todo el suelo público posible, apurar la urbanización del puerto urbano e invertir parte del excedente presupuestario en crear un parque municipal de vivienda de alquiler o en venta protegida. También desde el ayuntamiento modificar el plan urbanístico para aumentar la superficie urbanizable.

Otra idea pasaría por la mejora del transporte, Ferrol o Laracha serían más cercanos con mejor transporte. Se me ocurre alguna otra idea, pero sólo con estos cuatro puntos se solucionaría el problema en cinco años. Es economía, es oferta-demanda y vale para vivienda, para el petróleo o para lo que queramos poner de ejemplo. La economía es muy de lógica y como decía Friedman, “desconfíen cuando se lo quieran complicar, es para engañarles”.