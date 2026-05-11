Tangentopoli España

La situación de corrupción en España se parece a lo ocurrido en Italia en 1992 cuando Mario Chiesa, miembro del Partido Socialista Italiano, fue pillado cobrando una comisión. Ya en la cárcel se sintió abandonado por su partido, empezó a “cantar” ante la justicia y fueron encausados políticos, funcionarios y empresarios implicados en una corrupción generalizada a la que dieron el nombre de tangentopoli, “ciudad de los sobornos”.

¿Está España sumida en su peculiar “tangentopoli”? Los casos en juicio: compra de mascarillas, Kitchen y Pujol, y los destapados que están pendientes: hidrocarburos, financiación ilegal del partido del Gobierno, los familiares del presidente y otros, indican que sí.

El jueves pasado quedó visto para sentencia el primer juicio a la corrupción en esta etapa de un gobierno progresista y, más allá del testimonio de testigos y del relato de los acusados, los demócratas recibimos una inyección de “moral democrática” escuchando al Fiscal Anticorrupción. Porque Alejandro Luzón, además de diseccionar el “modus operandi” de los acusados y relatar los hechos con precisión, sobrevoló la realidad corrupta para dejar tres reflexiones demoledoras sobre lo que está ocurriendo en España.

Primera. “La corrupción política organizada, nada menos que desde un Ministerio del Gobierno, está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en unas instituciones democráticas que estos delincuentes

pervierten, poniéndolas a su servicio…. Nos encontramos con una corrupción orgánica, organizada, continuadaque carcome nuestra democracia”.

Segunda. “Deslegitima el Estado de Derecho y el principio de separación de poderes las actuaciones de responsables públicos que normalizan o movilizan las conductas de corrupción o descalifican a quienes tienen la responsabilidad de perseguir la corrupción política que está carcomiendo nuestro sistema democrático. Solo una reacción contundente contra ella puede frenarla…”.

Tercera. “Produce desolación ver a las empresas públicas colonizadas y parasitadas por el poder político… Los acusados asumen con naturalidad y orgullo el haber colocado a una amiga y se coloca a un asesor claramente incompetente en una empresa pública…”.

Desoladora descripción de España asolada por la corrupción. Rapiña de dinero, rapiña y utilización de instituciones y empresas públicas por personas y organizaciones criminales, deterioro democrático… Italia fue liberada por los fiscales y la liberación de este país de esa lacra puede venir de la investigación de fiscales, como Luzón, y de las sentencias de los jueces.

Esa es la esperanza, que el Poder Judicial esclarezca la verdad que con tanta frecuencia bloquean el poder político y los partidos. Es el aire fresco que necesita la sociedad para erradicar tanta indecencia como hay en la vida pública. Y para fortalecer nuestra democracia.