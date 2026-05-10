Hay por ahí un barco fantasma navegando como el Holandés Errante, podríamos llamarle el “Hondius errante” que cruza los mares con un “cargo” de virus de lo más variopinto: el hantavirus. Llevábamos una época de lo más tranquilo después de los delirios covidianos, pero aquí nos va la marcha y, sin comerlo ni beberlo, nos encontraremos con el buque fantasma en Canarias, sin ser un barco con bandera española, sin partir o tener destino en España y tras ser rechazado por un montón de países que no quisieron responsabilizarse de andar jugando con los bichitos. Pero es que aquí somos un poco Quijotes y nos hacemos cargo de todo aunque no sepamos de nada, desde los misioneros infectados de ébola hasta un barco errante y fantasma en el que los pasajeros van muriendo como en una novela de Agatha Christie. Esperemos que no mueran más, por lo pronto un matrimonio de aventureros avistadores de aves han volado al cielo, dicen que después de visitar un vertedero. A mí me gusta mucho ver pajaritos, hasta tengo una aplicación que reconoce el canto y disfruto mucho de esos seres alados y multicolores pero no tanto como para meterme en un vertedero a ver gaviotas. Empiezo a creer que los ecologistas piensan que la naturaleza es una peli de Disney en vez de un ecosistema salvaje que puede acabar contigo en un descuido. De todos modos, amigo lector, a saber la fuente del contagio, que por lo visto la transmisión principal es a través de las cacolas de los roedores, no los vertederos con gaviotas.

Con los virus reaparecen Médica y Madre y el ínclito Fernando Simón, el de las almendras, el que se fue a surfear a Portugal tan tranquilo mientras obligaba a llevar a la gente mascarillas en la playa, en una de las decisiones tan absurdas como inexplicables que tomaron nuestros expertos durante la pandemia. Simón no llevaba mascarilla en Portugal porque el virus respetaba los horarios y las fronteras, y sobre todo las playas si vas a surfear. Hubo gente que se enamoró del tal Simón sin saber que era el responsable de la crisis del ébola, con todo lo que eso conllevó. Se enamoraron hasta tal punto de tatuarse su cara en una pierna. No quiero imaginar ir ahora por la playa con Simón en la piel, allá cada cual con sus crisis existenciales. Igual ahora vuelven a enamorarse, eso de las enfermedades da mucho juego, especialmente si estas van en un barco fantasma camino de Canarias.

Lo de que España se haga cargo de cualquier asunto que afecta a los demás pero olvide los asuntos internos es muy curioso. ¿Somos parias en nuestro propio país? Es una pregunta que se hace mucha gente. Cualquier cosa en estos tiempos convulsos. Es como lo de meter en el país cientos de miles de extranjeros sin ningún tipo de filtro. Da igual que sean asesinos indultados en su país de origen, adultos fingiendo ser niños, niños fingiendo ser adultos o señoras ancianas que vienen pidiendo ser vulnerables mientras en su lugar de origen tienen casa y cuenta corriente. Me pregunto si somos o muy pánfilos o hay algo más por ahí que no nos cuentan. Eso mismo hacía Keir Stamer hasta recibir un severo correctivo en las urnas. No hay nada mejor para alejar a los barcos fantasmas que ver que no te están votando…