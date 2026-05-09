Otro virus, la misma historia

Es evidente que la ministra de Sanidad no ha demostrado absolutamente nada en su gestión, más allá de tener a los médicos en huelga y su incapacidad para dar solución al problema. Y cuando estamos con esas aparece el hantavirus que ella misma debe gestionar y, de nuevo, su incapacidad nos produce incertidumbres, temores y sospechas que no contribuyen a nuestra tranquilidad y tampoco ayudan a templar los ánimos de una población escaldada desde hace seis años con el coronavirus.

Para empeorar la situación, el ínclito Fernando Simón, aquel que nos dijo que del covid se contagiarían dos o tres personas, como mucho, ha hecho su aparición para decirnos que esto no es nada. Ante esta aparición nos hemos puesto a temblar todos porque, como acierte como la otra vez, vamos aviados.

No tengo ni idea de lo que es el hantavirus, pero con las contradicciones que ha exhibido el propio Gobierno de Sánchez, entiendo la preocupación de los canarios y la comparto. Nadie entiende que, siendo todo tan leve como dice Simón y la ministra, no se haya procedido en Cabo Verde a realizar la evacuación, tampoco que Marruecos se haya negado a que un avión aterrizara en su territorio y que, finalmente, ese avión haya aterrizado en España. Es difícil comprender que el Gobierno cediera ante la exigencia de que el barco fondee y no atraque en Tenerife, si todo es tan sencillo como dicen y la seguridad está más que garantizada, según el Gobierno, se acceda a esta exigencia del gobierno canario. La conclusión es de sentido común, si se toman estas medidas y se expone a España a un riesgo desconocido, la población reacciona con miedo y me pregunto: ¿Qué parte no entiende el gobierno?

El miedo es libre y el riesgo cierto, la sumisión a la Organización Mundial de la Salud sin informar a la ciudadanía levanta sospechas porque tampoco esta organización estuvo muy fina en la gestión del coronavirus y, por lo tanto, tampoco merece nuestra confianza. Que España es solidaria está más que demostrado y especialmente Canarias, que recibe inmigración irregular por miles y se esfuerza por dar respuesta a la crisis migratoria sin apenas ayuda del Gobierno. Pero eso sí, Sánchez recibe la felicitación del responsable de la OMS como antes recibió la de Hamas o de personajes tan poco recomendables como Ortega, Lula, los Castro o el dictador chino y ninguna de ellas tiene nada que ver con los intereses de España, solo alimentan el ego de un autócrata que ya adivina el final de sus días políticos mientras se aferra al sillón de Moncloa como si no hubiera un mañana y, ciertamente, para él no lo hay.

Que el Gobierno está en estampida es obvio, ahí está la Yoli, que anunció su renuncia a seguir porque sabe que no seguirá de ninguna manera y la de la propia ministra de Sanidad, quien anunció que vuelve a Madrid para desbancar a Isabel Díaz Ayuso, aunque la realidad es que no va a desbancar a nadie y tan solo busca mantener un sueldo de la política, que es su modo de vida porque los médicos no la recibirían demasiado bien.

Espero que esta crisis del nuevo virus acabe bien, pero eso va a depender de la naturaleza y, en todo caso, de la ciencia, pero en ningún caso de la eficiencia de un Gobierno que nos mete en todos los charcos posibles para mayor gloria de Sánchez, que sigue mirándose al espejo donde se ve como el más guapo del reino, mientras no tiene tiempo para escuchar a los ciudadanos que le piden cada día que ponga las urnas para que el pueblo pueda expresarse en libertad y sin pucherazos, que de eso también sabe el presidente.