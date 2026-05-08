La gastronomía como faro de la esperanza en el Camino

Existe en el corazón de la comarca de A Barcala un rincón donde el tiempo parece haberse detenido para aprender a cocinar la solidaridad a fuego lento. El próximo 8 de junio, la Finca Casa Barqueiro, en Negreira, dejará de ser simplemente un referente del buen yantar para transformarse en un epicentro de humanidad. Bajo el título de “Estrelas no Camiño”, esta duodécima edición no solo congrega a lo más granado del firmamento Michelin, sino que lo hace con el propósito firme de iluminar la lucha contra la enfermedad de Dent, una patología renal minoritaria que ha encontrado en la asociación Artfordent su voz más enérgica y creativa.

La cita de este año cobra un matiz emocional insuperable al rendir pleitesía a Juan Mari Arzak. El maestro donostiarra, ese alquimista que desde San Sebastián revolucionó la concepción misma del sabor, fue uno de los grandes valedores de este encuentro desde sus primeros y vacilantes pasos. Su presencia, ahora invocada a través del magisterio de su hija Elena y de tantos discípulos, nos recuerda que la cocina es, ante todo, un acto de generosidad. Arzak no solo trajo la vanguardia a la mesa, sino que enseñó que el éxito solo es pleno cuando se comparte y se pone al servicio de los demás, un valor que en Gonte se respira en cada rincón.

Para el director general de Turismo de la Xunta de Galicia, Xosé Manuel Merelles, este evento es la síntesis perfecta de la identidad gallega contemporánea: producto, territorio y alma. Galicia se ha erigido en la tercera comunidad favorita para el turismo enogastronómico, un sector que no solo aporta riqueza económica con un gasto diario que ya supera los 200 euros por viajero, sino que otorga un prestigio internacional incuestionable. En un año que sirve de pórtico al Xacobeo 2027, la conexión entre el Camino de Santiago y la alta cocina se revela como un activo estratégico, donde el peregrino ya no solo busca la meta, sino la excelencia de una tierra que sabe acoger y alimentar.

Pero más allá de las cifras de ocupación y los récords de visitantes, el verdadero motor de esta jornada es la mirada de niños como Hugo. De su pincel, en el aislamiento del confinamiento, brotó la semilla de Artfordent. Hoy, esa iniciativa se traduce en murales que visten de esperanza las paredes de nuestros pueblos y en una movilización social que ha calado en el sector de la restauración. La gastronomía, en manos de los más de cuarenta chefs que se darán cita en Negreira, se convierte en una herramienta de investigación científica, demostrando que un plato puede ser también una receta para la curación y el alivio de las familias que conviven con enfermedades raras.

Celebrar el 25 aniversario de Casa Barqueiro en este contexto es un homenaje a la resiliencia de la familia Rial. Desde la vieja casa de labranza del siglo XIX hasta este presente de estrellas y bocados solidarios, su trayectoria es el reflejo de una Galicia que progresa sin perder su esencia. Saborear las propuestas de maestros como Manuel Costiña o Miguel González es participar en un rito de comunión donde cada entrada es una donación directa a la investigación. Es, en definitiva, convertir el placer del paladar en un compromiso ético, recordándonos que el Camino de las estrellas siempre ha de pasar por el corazón de los hombres.

La trascendencia de “Estrelas no Camiño” radica en su capacidad para tejer una red de afectos que supera las fronteras de lo puramente culinario para adentrarse en la responsabilidad civil. Al participar en esta jornada, cada comensal se convierte en cómplice de un avance científico necesario, apoyando una causa que, a través de la venta de productos solidarios y la movilización de recursos, busca dar respuesta a quienes más lo necesitan. Negreira se reafirma así como una parada obligatoria en la ruta jacobea, donde la luz de las estrellas Michelin no solo premia el rigor técnico, sino que se pone al servicio de la vida, confirmando que la mejor receta siempre incluye una dosis generosa de empatía y esperanza.