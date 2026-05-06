¿Pactar la conciliación?

Lo conté la semana pasada: mi incorporación al trabajo tras el permiso de maternidad fue un 23 de abril. Y, sí, lloré. Creo que a todas nos pasa.

Era la primera vez que me separaba de mi bebé para dejarla en la guardería. No había dormido. Pensaba en leche, en pañales, en si estaría bien, en si lloraría, en si me echaría de menos. Y, aun así, allí estaba, sentada frente a un ordenador, intentando recordar qué hacía yo antes de convertirme en madre. Una tarea que no resulta sencilla, porque el cuerpo, la mente y la memoria aún no han vuelto a su sitio.

Ese día empezó un camino que pronto se convirtió en cuesta arriba: el de la conciliación.

Creo que cuando te incorporas todavía quieres creer que existe. A pesar de que ya lo haces con una reducción de jornada (y de sueldo) aprobada. Es después, con el paso de los meses, cuando empiezas a encajar citas pediátricas, enfermedades, guarderías cerradas y correos y entregas urgentes, cuando entiendes que todo era una ficción bien armada. Que nos han mentido. Que la conciliación no existe. Que lo que hay, en realidad, es una larga suma de renuncias.

Este lunes, la Asociación

Yo No Renuncio y el Club de las Malasmadres celebraron una jornada en el Congreso de los

Diputados para hablar de todo esto. Han pedido un Pacto de Estado por la conciliación. La plataforma ha presentado seis propuestas. Seis. Claras, directas, concisas.

Reclaman que la reducción de jornada por cuidado de menores y personas dependientes no suponga una pérdida salarial. Porque los cuidados son necesarios y no es justo que quien los asume pague el precio en su nómina, en su carrera y en su futuro.

Plantean también la retribución del permiso parental de ocho semanas, un derecho que apenas se utiliza. Porque un derecho que merma tus ingresos es más bien una trampa.

Proponen ampliar los permisos por nacimiento, acogida o adopción, alargando un tiempo que hoy resulta claramente insuficiente. No solo para cuidar, sino para sostenerse en pie.

Hablan de flexibilidad en la reincorporación al puesto de trabajo, de evitar ese salto brusco entre el cuidado absoluto y la jornada completa. De permitir que volver no sea una ruptura, sino un proceso que se pueda transitar sin pagar el precio de desaparecer un poco cada día.

Incluyen algo que rara vez se menciona: la incapacidad temporal tras el parto. Separar la recuperación física del permiso de cuidado. Reconocer que el cuerpo necesita su propio tiempo y que ese tiempo no puede seguir siendo invisible.

Y, por último, plantean la aceptación obligatoria de la adaptación de jornada. Que no dependa de negociar, de convencer o de tener suerte con quien esté al otro lado. Que cuando hay una necesidad de cuidado, la respuesta no sea una posibilidad, sino una obligación.

Seis medidas. No un eslogan. Una propuesta que no apela a la sensibilidad, sino a la estructura.

Para llegar hasta aquí no han improvisado. Han hecho lo que debería hacer siempre la política antes de legislar: mirar la realidad de frente. Han medido, han preguntado, han puesto cifras a lo que durante años se ha tratado como una cuestión privada. Y han constatado que el patrón es constante. Que el 82% de las madres ha tomado decisiones que han afectado a su trayectoria laboral. Que 3 de cada 4 mujeres aseguran que su salud se ha resentido por la falta de conciliación. Que el 37% afirma haber sufrido algún tipo de discriminación laboral derivada de su maternidad. Y que el 68% de las mujeres habría tenido más hijos si contara con medidas de conciliación que no penalizaran su salario.

Pero Malasmadres no solo ha escuchado a las mujeres. También se han reunido con los principales partidos políticos. Y de ahí sale una conclusión que, en otro contexto, invitaría al optimismo: todos están de acuerdo. Todos reconocen que hay que hacer algo. Nadie discute el diagnóstico. Nadie se levanta de la mesa.

Y, sin embargo, sabemos cómo termina esto. O, mejor dicho, cómo suele no empezar. Porque en este país, y en este momento, el consenso tiene algo de espejismo. Se invoca con facilidad, pero rara vez se traduce en decisiones que obliguen a cambiar de verdad las cosas.

A la hora de la verdad no nos ponemos de acuerdo, por muy evidente y necesario que nos parezca algo. Ni en cómo educar, ni en cómo garantizar un techo, ni en cómo sostener los cuidados.

De modo que la escena se repite: una propuesta sólida, asumida en el discurso por todos los partidos, respaldada por datos y por una realidad evidente. Y, al mismo tiempo, la sospecha persistente de que lo más probable es que no pase nada.

Porque en España estamos de acuerdo en casi todo lo importante.

Siempre que no tengamos que hacerlo.

O peor: siempre que no tengamos que pagarlo.

Y más cuando ya hay quien asume el coste. Aunque no tengan elección.