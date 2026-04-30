Más de cuatro décadas de información autonómica

Días pasados dos compañeros de profesión, Fernando González Macías y Fernando Salgado García, me hicieron recordar y rebobinar en mi pasado de periodista, cuajado en numerosas batallas, unas fechas que fueron importantes. Fue en ese momento en el que hablamos de los 45 años del Estatuto de Autonomía de Galicia cuando vinieron a mi memoria compañeros con los que compartí muchas horas de trabajo, de estar presente en reuniones y de buscar los caminos notariales de la información, para contarla a lectores, radioyentes y televidentes.

Todos juntos comenzamos a conocer y comprender, para luego explicarlo, el nuevo mundo autonómico que teníamos a la vuelta de la esquina y que despertaba máximo interés en nuestros medios de comunicación. También en mi memoria el recuerdo de un número de compañeros que nos dejaron con el paso de los años. Pocos quedamos ya de los que en los primeros años de la transición despertamos a un nuevo caminar que se nos planteaba de manera más que directa para ejercer nuestra profesión.

Estos dos compañeros me produjeron una envidia sana ya que fueron invitados al acto que celebró el Parlamento de Galicia para recordar que se cumplían 45 años del Estatuto de Autonomía. Creo que en actos de este tipo no estaría mal que contactasen con los que en aquellas fechas tuvimos que hacer un camino periodístico por vericuetos de todo tipo para luego contarlo a nuestros receptores en los medios de comunicación.

De nuestras experiencias de aquellas épocas pueden salir cuestiones que muchas veces pasan desapercibidas para los regidores actuales y que tuvieron una trascendencia muy destacada en los momentos en los que todos juntos –unos como responsables políticos, y otros como periodistas–, caminamos en la misma dirección buscando y descubriendo algo que no habíamos tenido en los años del régimen franquista.

En estos momentos estoy trabajando en una publicación en la que reflejaré las mil y unas peripecias pasadas para poder desarrollar mi trabajo como notario de la actualidad y poder contar a lectores y oyentes lo que pasaba en cada momento. Es mi vida profesional vivida desde hace cerca de seis décadas.

Hace tan solo unas lunas comencé a pensar en fechas destacadas que se fueron arremolinando sobre los acontecimientos, las noticias, los sucesos y los constantes vaivenes hasta que finalmente se consiguió el texto del actual Estatuto de Autonomía Y para llegar a esos textos hubo una perfecta comunión entre políticos y periodistas para que el pueblo en

general conociese lo que significaba disponer de una norma reguladora que nos sirviera para el funcionamiento del gobierno autonómico.

Revisando esas fechas me centro en algunas que fui recuperando de las numerosas libretas que tengo escritas en las que cada día reflejaba el trabajo que hacía como periodista, como contador de historias, para tener claras las cosas cuando los años nos fueron superando poco a poco en el trabajo diario.

De entre todas recupero cuatro que para mí fueron las fundamentales y de gran importancia. Me remonto al año 1978 cuando se constituye en dependencias del Ayuntamiento de Santiago, con la presencia de periodistas, la Asamblea de Parlamentarios para iniciar el proceso estatutario. En el año 1979 se crea la Comisión de los Dezaseis, la Ponencia de los Nueve, así como la aprobación en asamblea y presentación en el Congreso de los Diputados.

Pero se vuelve a la casilla de salida para que en 1980 por medio del Pacto del Hostal se elabore un nuevo texto que se somete a referéndum en el que se registró una gran abstención. Y la cuarta fecha es 1981 cuando se produce la aprobación definitiva del

Estatuto mediante una Ley Orgánica.

Hoy me falta espacio en mi

artículo. De mis compañeros, destacando los que ya fallecieron, y los que aún seguimos trabajando y amando este magnífico

oficio de juntar palabras, hablaremos otro día. Hay muchas cosas que contar.