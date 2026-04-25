La izquierda censura las mociones (de otros)

No tiene claro la izquierda lo de la viga y la paja. Se muestran muy sensibles cuando un tema les afecta a ellos y muy comprensivos cuando perjudica a otros. Son así. La moción de censura de Lugo es inaceptable para ellos, ¡ellos!, que justificaron la moción de censura en Noya hace un año y la ganaron con el apoyo de un tránsfuga de Partido Popular. Entonces dijeron que era un instrumento democrático, una necesidad para su pueblo y no dudaron en aplicar eso de la aritmética política para sumar a la Marea, el Bloque, el PSOE y el tránsfuga popular.

Pero en Lugo quieren darle otra dimensión, el lamentable fallecimiento de tres concejales de la actual corporación, ya es mala suerte la verdad, dio entrada a una nueva concejala que, de inmediato, se pasó a los no adscritos porque el “sanchismo gallego” no le gusta ni un pelo y, en una más que retorcida interpretación de la realidad, vinculan los fallecimientos al más que probable resultado de la moción presentada por el Partido Popular. No se puede ser más mezquino.

Pero intentemos entrar en su razonamiento. Cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura, lo hizo sumando todo lo que había en el parlamento, incluidos los votos de los herederos de ETA que cuadraban la suma precisa para sacar adelante la moción de censura. Es decir, los herederos de aquellos que asesinaron a socialistas y más de mil personas, civiles, servidores públicos y políticos sí valían para aquella moción y nadie se avergonzaba. Hoy ya sabemos el precio de aquellos votos que han supuesto la libertad anticipada a asesinos y secuestradores.

Entonces ningún socialista levantó su voz, todos callaron como “puertas” para aplaudir aquel gobierno Frankenstein que hizo vicepresidente a Pablo Iglesias y elevó a “hombres de estado” a personajes despreciables como Otegui.

Aplican la ley del embudo con la parte ancha siempre para ellos y la estrecha para los demás. Curiosamente olvidan un dato no menor, la futura alcaldesa ganó las elecciones en Lugo y se quedó a apenas 700 votos de la alcaldía, duplicó en concejales al siguiente clasificado y solo la suma de la extrema izquierda y la otra extrema izquierda (PSOE) pudieron arrebatar la alcaldía a la ganadora de las elecciones.

Como ustedes saben, en las elecciones municipales se produce un voto muy personalista, lo que hace pensar que la candidata popular era la preferida de la ciudadanía lucense. Besteiro, el meritorio “sanchista” por excelencia, el que ha llevado al PSOE a la irrelevancia en Galicia se muestra ahora muy ofendido por la pérdida de su alcaldía y trata de agitar las calles con la política de pancarta que, seguramente, es la que contribuyó a hacer de los socialistas gallegos a convertirse en la muleta de los separatistas

“bloqueiros” y carecer de esperanza alguna de ser alternativa en Galicia.

No, señores socialistas, el juego democrático es igual para todos y el pacto “anti transfuguismo” lo hicieron saltar por los aires todos ustedes hace mucho tiempo. No recuerdo un solo ayuntamiento en el que las izquierdas sumaran con quien fuera, que no aplicaran el rodillo para hacerse con la alcaldía.

Haría bien el sr. Besteiro en preocuparse por los alcaldes socialistas que ya están organizando candidaturas al margen del partido e, incluso, pasarse a las filas populares en los próximos comicios y, sr. Besteiro, por algo será. Ya imagino el dolor que causará la pérdida de sueldos de concejales, asesores y afiliados del partido que cobran desde hace tantos años del erario público y que ahora tendrán que buscar trabajo. Una posibilidad es la Diputación de Lugo, que mantienen con el voto de un presunto acosador sexual, pero eso, cuando el acosador es suyo, tampoco parece importarles.