Un gobierno indigno

Insiste la izquierda en que el gobierno de Sánchez es legítimo, que es producto de la “aritmética parlamentaria”. Lo defienden con pasión y se les llena la boca de gritar que es el gobierno más transparente de la democracia. Supongo que lo dicen por las explicaciones que nos han dado sobre el apagón o por las que se refieren a la inclusión de Ábalos en las listas socialistas tras ser cesado fulminantemente como ministro, es ironía por supuesto. Pero entre la legalidad y la dignidad, me quedo con lo segundo.

De una persona digna cabe esperar sinceridad, honradez y empatía, cualidades de las que carece este gobierno de Sánchez. Solo hay que recordar las palabras del propio Sánchez: “Con Bildu no pactaremos”, “un gobierno sin presupuestos es un gobierno inútil”, “con Podemos en el gobierno no podría dormir tranquilo”, etc. etc. Tras estas afirmaciones contundentes… ¿qué pasó? Sánchez pactó con Bildu, gobierno sin un solo

presupuesto aprobado (ni presentado) y Podemos obtuvo con Sánchez una vicepresidencia del gobierno.

Entonces pensamos que las líneas rojas de Sánchez ya no podrían ir más lejos, pero nos equivocamos. El precio del sillón de Sánchez en Moncloa tenía, además, un precio oculto que el presidente estaba dispuesto a pagar con tal de amarrarse al cargo. En lo que va de año seis terroristas de ETA que no cumplieron sus penas, han sido liberados por orden del propio Sánchez para saldar la deuda con Otegui, terrorista condenado, con el que Sánchez se entiende a las mil maravillas y quien dijo, públicamente que, si había que votar lo que fuera para conseguir la libertad de los etarras, lo votarían. El etarra cumplió su palabra, Sánchez no.

Tres ejemplos sangrantes, nunca mejor dicho, de la indignidad de Sánchez son: puesta en libertad del secuestrador de Ortega Lara, Atxurra Egurrola, ‘Pototo’, con quien el propio Ortega Lara podrá encontrarse por la calle sin problema; Jon Bienzobas,

asesino del profesor Tomás y Valiente quien fue presidente del Tribunal Constitucional; o ‘Anboto’, Soledad Iparraguirre quien,

condenada a más de setecientos años, goza de libertad por obra y gracia de Pedro Sánchez. Todo ello como pago vergonzante y humillante del voto de los seis diputados de Bildu a las propuestas de Sánchez.

Podemos decir que el actual presidente del gobierno lo es gracias a los votos de los herederos de los que pegaban tiros en la nuca a ciudadanos y servidores públicos o ponían bombas en supermercados que mataban a niños y mayores indiscriminadamente. Alguien puede ver algo de dignidad en estos acuerdos, alguien puede entender que, en una democracia consolidada, se pueda pagar este precio por mantenerse en el poder, alguien comprende que se arrastre la memoria de las víctimas por un ego incontrolable de quien sabe que la ciudadanía no lo apoya en estas decisiones y presume de poder gobernar “sin el legislativo”, es decir, de espaldas a la soberanía popular representada en el congreso de los diputados. Nadie con conciencia y mente sana puede aprobar estas actitudes. Desde que Sánchez llegó al poder, los herederos de ETA no han dejado de crecer

políticamente hasta convertirse, a día de hoy, en la primera fuerza política de las provincias vascas y creciendo en Navarra, por algo será.

Llama la atención que los vascos apoyen con sus votos a quien tanto daño hizo a la democracia, a la autonomía vasca y a España en general, pero se entiende si se observa que Bildu está consiguiendo, de la mano de Sánchez, todos los objetivos políticos que no consiguió con las pistolas y las bombas. Al mismo que se le llena la boca del “no a la guerra”, le dice “sí a los terroristas” y nadie, repito, nadie en su partido ni en su gobierno, le afea una conducta tan indigna. Parece ser que el gobierno de Sánchez es legal, pero de lo que no cabe duda es que es profundamente indigno.