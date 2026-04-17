Se han cargado el sistema, pero aún no lo saben

Recientemente se han publicado bastantes noticias sobre nuevas construcciones de viviendas en Coruña, bienvenidas sean, aunque finalmente no se construyan ni la mitad, lleguen tarde y el periodo de construcción sea de un porrón de años. En todo caso habrá un montón de problemas tras haber prácticamente desaparecido la construcción de nuevas viviendas en la última década, la máquina no está en engrasada, las constructoras, promotoras y profesionales de la construcción llevan años sobreviviendo y descapitalizándose en el mejor de los casos o bajando la persiana en el peor.

No quiero entrar en los problemas anteriores, pero sí en el de la falta de profesionales, de oficiales de los distintos oficios de la construcción y por qué tengo serias dudas de que se pueda subsanar pese a que las circunstancias forzarán a buscar soluciones, las que sean. El problema es que apenas quedan profesionales de oficios, los profesionales que quedan pasan en su mayoría de los 50 y no creo en la efectividad de los planes de formación profesional actuales constreñidos por una legislación que impide la formación tradicional de aprendices a cambio de camuflar, una manera más, las cifras del paro.

En algunos pocos trabajos se puede lograr algo de productividad de los aprendices, pero en la mayoría de los oficios no. Cuando yo era joven se pagaba por aprender o no se cobraba y a nadie le parecía mal, era como el que paga por ir a una escuela o a la universidad, no cogían a cualquiera, no cotizaban por ellos y a medida que iban aprendiendo se comenzaba a invertir la situación y empezaban cobrando algo al mes, era una escalera que había que subir mientras se hacía uno un profesional. Yo mismo he vivido ese sistema que viene de la antigüedad, de los antiguos gremios, y que funcionaba con gran éxito. Al cabo de unos años o te convertías en oficial o te establecías. Si alguien no valía o no ponía interés quedaba fuera a los pocos días, porque el aprendiz siempre frena la productividad del maestro, las empresas y profesionales no están para perder tiempo con quien no vale o no se esfuerza. Repito que ese sistema siempre funcionó, es absurdo que lo rompieran, era la única manera de que las empresas o profesionales acogiesen discípulos.

En la actualidad tenemos una situación kafkiana. El empresario que decide intentarlo, muy pocos, acoge a un discípulo con un contrato laboral de aprendizaje, el aprendiz entra con todos los derechos de un trabajador, la obligación de mantenerlo al menos por un año, cotizando como un trabajador, cobrando muy poco menos que un oficial y, eso sí, con la puñetera subvención que todo lo deteriora y nada arregla. Si el aprendiz no encaja en el oficio te lo tragas durante al menos un año, debilitando a la empresa y quitando las ganas de volverlo a intentar. El sistema actual solo funciona si el aprendiz sale bueno, productivo y decide quedarse unos años en la empresa como oficial tras finalizar el aprendizaje inicial, permitiendo así amortizar lo invertido en la formación.

Pueden estar o no de acuerdo conmigo, pero la realidad es que el sistema actual no funciona y como consecuencia hay muy pocos profesionales y a los que aún están en activo les resta poco tiempo de vida laboral, poco tiempo para trabajar y trasmitir lo que saben.

Hay dos derivadas de la anterior en las que tampoco entraré, la de la juventud desocupada y la de la inmigración descontrolada para paliar, solo en parte, el problema anterior.

Sin duda habrá cambios en la construcción, adaptaciones del sistema a las circunstancias tales como el uso de prefabricados, utilización de paneles o cualquier otro ingenio que minimice la insuficiencia de profesionales, pero estamos cojos y toca correr maratón.