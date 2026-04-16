El audiovisual gallego: esa gran realidad en un mercado emergente

Una de mis grandes pasiones ha sido siempre el audiovisual. Desarrollo profesional que por desgracia en muy pocas ocasiones pude practicar en mi mundo de comunicador, de periodista, en el que lo auditivo y lo impreso siempre primó en mí sobre lo visual. Debo indicar que mis primeros pasos por el mundo de la comunicación, en ser notario y testigo de la actualidad contando las historias de nuestros entornos más inmediatos, los di en temas relacionados con el mundo sonoro teniendo siempre como compañero un micrófono o un magnetofón. Los de mi generación apenas desarrollamos nuestro trabajo en el medio visual. Había tan solo una cadena emitiendo y con el paso del tiempo se puso en marcha la segunda. Mis contactos televisivos lo fueron por medio de algunas asignaturas que dimos en nuestro discurrir educativo. Con el paso del tiempo comencé a profundizar en un sector en el que los de mi época nos cogió con el pie un tanto cambiado.

Siento plena satisfacción al comprobar cómo la Xunta de Galicia hace grandes reconocimientos al medio audiovisual, al que desde distintos espacios intenta apoyar económicamente, haciéndolo de manera muy directa sobre las productoras que desde nuestra comunidad autónoma lanzan mensajes audiovisuales en forma de películas de larga duración o series, tanto en un caso como en el otro con grandes éxitos de audiencia. Y de manera colectiva el reconocimiento para dos entidades profesionales. La Academia Galega do Audiovisual, que congrega a más de medio millar de profesionales y que tienen como meta y referencia que el audiovisual gallego tenga la mejor de las acogidas tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Y en el Clúster del Audiovisual de Galicia participan más de medio centenar de empresa que trabajan en este campo que desarrollan importantes proyectos y que están situados en la vanguardia del sector. Sus objetivos persiguen buscar nuevas rutas, nuevos caminos, a través de los que se den a conocer los proyectos y realidades en mundo audiovisual que tienen la firma y el sello de calidad de Galicia En mis épocas de estudiante tan solo existía la Escuela Oficial de Radio y Televisión en la que seguir los cursos para formarme en este terreno tan

novedosos para los que ya hemos doblado las hojas del calendario de las siete décadas.

En Galicia actualmente existen tres grados para seguir los estudios relacionados con el audiovisual. Cada uno de ellos en una de las Universidades.

A través de ellos se pueden formar profesionales que desarrollen tareas de guionista, dirección, realización audiovisual, gestoría, edición o diseño de producción en medios audiovisuales.

El sector audiovisual es uno de los ámbitos estratégicos en el desarrollo cultural de Galicia. La Axencia Galega das Industrias Culturais es el organismo encargado de la planificación y gestión de las líneas de fomento del tejido empresarial audiovisual. Además, a través del ejecutivo autonómico, se cuenta con una línea de internacionalización en colaboración con el Igape, como fórmula de crecimiento empresarial, junto con la innovación y la mejora competitiva. No podemos olvidar que dependiente de Agadic, el Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI) se dedica a la recuperación, catalogación, custodia y difusión de las producciones y obras del patrimonio audiovisual y fotográfico gallego, así como a la programación de actividades que favorezcan un mayor conocimiento de las artes de la imagen.

Digamos, finalmente, que trabajan en este sector más de 2.500 personas que significan un 4 por ciento del total de los que lo hacen en nuestro país.