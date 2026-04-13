Las bajas laborales fraudulentas

Seguí con atención el debate sobre el Estado de la Autonomía, en el que cada uno de los actores políticos fue a “hablar de su libro” y de sus intervenciones casi se podría concluir que los gallegos vivimos en tres realidades distintas dentro de una misma Galicia.

Sin entrar en el análisis de propuestas, réplicas y contrarréplicas, parece razonable el plan de choque para combatir el fraude en las bajas laborales anunciado por el presidente Rueda La iniciativa se centra en la creación de unidades especializadas para el seguimiento de incapacidades temporales derivadas de dolencias musculares, esqueléticas o trastornos leves de salud mental, que son las más frecuentes. Según explicó, estas unidades servirán de apoyo a los médicos de atención primaria, que son quienes gestionan estas bajas.

El objetivo es claro: poner coto a un problema real porque el fraude en las bajas laborales existe y no es marginal. En Galicia, más de 70.000 personas no acuden a su puesto de trabajo cada día, con un coste estimado de 2.200 millones de euros, cerca del 3% del PIB. Negar esta realidad no la hace desaparecer.

Lo llamativo no es tanto la propuesta como la reacción. Desde la oposición en el Parlamento se acusó al presidente de “criminalizar” a los trabajadores en un ejercicio de sobreactuación política que confunde deliberadamente el control del fraude con el ataque a derechos laborales. Combatir el abuso no es criminalizar a quien cumple; es, precisamente, defenderlo.

Más contundente aún fue la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que calificó la propuesta de “ilegal” y anunció un recurso de inconstitucionalidad por invasión competencial. La gravedad de la acusación contrasta con la ligereza con la que la ministra despacha un problema que afecta directamente a la sostenibilidad del sistema. La amenaza, además, es prematura porque, por ahora, se trata de un plan que aún debe concretarse.

Mientras, fuera del debate político, muchos ciudadanos lo tienen bastante más claro. Para quien madruga cada día y cumple con su trabajo, el fraude en las bajas laborales no es un concepto abstracto, sino una injusticia concreta para el compañero que asume más carga de trabajo, para la empresa que soporta costes adicionales y para un sistema que se resiente.

Resulta difícil entender que una medida orientada a reforzar el control y mejorar la gestión genere tanta resistencia de ambas dirigentes políticas. Tal vez influya la distancia entre su discurso político y lo que ocurre cada día en muchas empresas, donde estas situaciones son un problema real.

El debate de fondo no debería ser si se actúa o no, sino cómo se hace. Porque proteger a quien realmente necesita una baja médica es tan obligatorio como evitar que el sistema se utilice de forma fraudulenta. Lo contrario no es defender derechos, es debilitarlos.