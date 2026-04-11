Si tiene prisa... ¡no lo lea!

Creo que es la primera vez que sugiero a los lectores la posibilidad de no leer esta columna que cada semana escribo para ustedes. Y es que esta semana es un desastre para nuestra democracia que, para más inri coincide con el inicio del pago de impuestos al estado. En la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo se juzgan hechos que conciernen al Partido Socialista y al Partido Popular. Dos fuerzas políticas troncales en nuestro sistema y artífices del bipartidismo ponen en tela de juicio nuestra calidad democrática. Unos hechos sucedieron hace más de trece años y otros hace nada, pero el azar, o quizá no, ha querido que coincidan en el tiempo para ser sometidos a juicio y, como ya estábamos hartos de tan mal ambiente que reina en España, pues nos dan doble ración, vamos, que si no quieres caldo… ¡dos tazas!

Son casos de distinta naturaleza, el que afecta a los populares se refiere a prácticas poco higiénicas dentro de un sistema democrático y el de los socialistas afecta directamente a nuestros impuestos porque, supuestamente, el número dos del partido socialista se pulió nuestros impuestos en clubs de “lucecitas”, además de colocar a sus amigas en empresas públicas a las que ni iban a trabajar. Claro, al coincidir con la campaña de la Renta, muchos españoles nos preguntamos si el esfuerzo brutal que realizamos para pagar los abusivos impuestos que hemos de pagar, no se dedican a la sanidad, la educación, los policías o los bomberos y, por el contrario, se malgastan en fiestas, viajes de lujo y diversos vicios de nuestros gobernantes.

Como les decía al principio, si es para cabrearse, no merece la pena leerlo. Pero a mí no me queda más remedio que tratar el asunto porque es grave, muy grave y, más allá de los afectados o beneficiados, según se mire, nadie ha asumido responsabilidades políticas por lo sucedido. Alguien nombró a Ábalos y a Koldo o a Cerdán y, en una democracia sana, ese sería el último responsable y cabría esperar su dimisión, pero no, en este país, en la era de Sánchez y su “sanchismo”, el verbo dimitir no se conjuga, pase lo que pase y ya pueden caer chuzos de punta que alguno mira al cielo y piensa… “fai un sol de carallo”.

No señores, no es que estemos polarizados, es que estamos hasta las narices de ver a desvergonzados con cargos acumular fortunas inexplicables y desmanes inconfesables

Sánchez se ha atado al sillón de Moncloa y sus proclamas anti corrupción que gritaba cuando Rajoi era presidente y que le sirvieron para ganar una moción de censura, ahora le suenan a chino y, sin presupuestos y con corrupción, él sigue como en su día Joe Rígoli, pero este sin gracia. Dios le libre a usted de dejar de pagar impuestos porque le cae la del pulpo, pero si los que administran los fondos públicos los desvían vergonzosamente y se ríen en nuestra cara, no pasa nada y nadie nos da ninguna explicación, si te gusta bien y si no también.

Eso sí, después los partidos se ponen muy dignos y se preguntan por qué la sociedad se polariza cuando no tenían más que mirarse al espejo para encontrar la respuesta. La gente se polariza porque está harta de no poder llevar la nevera, por no poder acceder a una vivienda, porque ha de pedir préstamos para pagar los impuestos mientras otros se los gastan en prostitutas y vicios varios. No señores, no es que estemos polarizados, es que estamos hasta las narices de ver a desvergonzados con cargos acumular fortunas inexplicables y desmanes inconfesables. Allá ustedes, pero nunca fue tan necesario consultar en urnas al pueblo para que juzguemos los vivido y valoremos a los corruptos y a sus protectores porque sin Sumar, Esquerra Republicana, Comunistas y etarras, esto no sería posible, son cómplices al menos por omisión.