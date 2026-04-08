‘Las 4 estaciones’, de José Andrés Santiago, en el CIEC

José Andrés Santiago (Santiago de Compostela, 1981) es artista, profesor en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, miembro del Grupo de Investigación dx5, y ganador el XIX Premio Internacional de Arte Gráfico Jesús Núñez 2024. Este certamen, que la Diputación de A Coruña convoca anualmente, cuenta como premio, además de con una dotación económica, la organización de una exposición individual en los espacios la Fundación CIEC (Centro Internacional de Estampa Contemporánea) en Betanzos.

‘Las 4 estaciones’ es el título de la muestra de Santiago, que aúna varias disciplinas: serigrafía, fotografía, video, libro de artista, todas ellas orbitando en torno a Kyoto, una ciudad que el creador conoce bien, ya que durante dos años, entre 2014 y 2016, residió allí como invitado de la Universidad de Kyoto-Seika.

La exposición es una continuación del trabajo presentado al premio hace dos años, una serigrafía del plano de Kyoto fragmentado y recolocado en numerosos ‘postit’. La obra, titulada ‘A la deriva II’, pertenecía a la serie Mi Kyoto Privado.

En la muestra hay una clara referencia a esta obra por medio de un gran vinilo del plano urbano de Kyoto sobre uno de los escaparates, sobre el que el artista ha distribuido ‘postit’ en lugares estratégicos según su propia vivencia de la ciudad japonesa, en el centro de la isla de Honshu.

José Andrés ha ideado la exposición ‘ex profeso’ para esta sala, creando también para ella otra gran serigrafía fragmentada que reproduce casi un millar de hojas de ginkgo biloba –969 en total– configurando una gran panel móvil que juega con la luz y la brisa.

En la muestra también encontramos una fotografía del cementerio de Kyoto en el que reposa Junichiro Tanizaki, autor de ‘Elogio de la sombra’, la obra literaria oriental que más ha influido sobre los artistas de occidente.

Un libro de artista que se despliega en acordeón ilustra la maraña de cables y postes de la luz y electricidad que pueblan las calles de Kyoto, marañas de hilos y trazos que juegan con las sombras. Porque allí, debido a la gran sismicidad de la isla de Japón, los cables no pueden ser enterrados los que obliga a que estos cables estén suspendidos.

Por último, el video nos vuelve a llevar al cementerio de Kyoto, morada última de hombres y mujeres, rodeado de bosque y de quietud, isla de paz y silencio en medio del caos de la ciudad.

La exposición revela la sensibilidad de un autor seducido por Oriente, por un Japón que conoce de primera mano, donde las tradiciones milenarias se actualizan día a día. José Andrés ha traído a Betanzos un trozo de su Kyoto privado: hojas de ginkgo, planos imposibles, la paz de un cementerio, etc. Todo eso les espera en la sala de exposiciones temporales de la Fundación CIEC.

La muestra se puede visitar hasta el día 18 de este mes, de martes a sábado en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00.