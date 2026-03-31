Singradura sen cartas
Hai algo profundamente revelador nun mundo onde todo funciona demasiado ben, sen fricción ningunha. Onde a pantalla responde antes de que formulemos a pregunta, onde o contido aparece coma se nos lese o pensamento e onde, ademais, todo semella gratuíto. Esa fluidez extrema, esa sensación de que o sistema enténdenos, non é froito da casualidade nin dun altruísmo tecnolóxico tardío. É o resultado dun deseño técnico, social e económico que leva décadas perfeccionándose.
Tras máis de tres decenios de uso intensivo das redes dixitais, xa non estamos ante unha novidade nin ante unha promesa. Estamos ante unha infraestrutura básica da vida cotiá. Traballamos nela, informámonos nela, relacionámonos nela. E, como toda infraestrutura, condiciona comportamentos, crea dependencias e define límites. A comodidade non é un efecto colateral: é o mecanismo central. Canto menos fricción, máis tempo dentro. Canto máis tempo dentro, máis rendemento para eles.
Aquí, en Galiza, esta realidade encaixa cun contexto ben coñecido. O traballo precario atopou nas plataformas dixitais un aliado perfecto: dispoñibilidade permanente, control algorítmico, ausencia de dereitos e protección claros. A tecnoloxía preséntase como oportunidade, pero case sempre actúa como amplificador das desigualdades existentes. A persoa autónoma, o repartidor, quen encadea contratos temporais vive conectado non por elección, senón por necesidade. Mundo inxusto, abofé.
Ao mesmo tempo, falamos de modernización mentres as redes de comunicación seguen sendo irregulares, moi lentas ou directamente inexistentes en amplas zonas do país, especialmente no rural e nas áreas periféricas esquecidas. A promesa viva da
conectividade universal convive cun desenvolvemento desigual das infraestruturas e cunha formación tecnolóxica insuficiente. Usamos ferramentas complexas sen previo adestramento real, aprendendo a base de erro, dependencia e resignación. Sabemos manexar aplicacións, pero non entendemos os sistemas que nos controlan.
E cando aparecen os efectos negativos —fatiga dixital, perda de concentración, exposición constante, ansiedade— a responsabilidade volve caer no mesmo sitio: no individuo, convertido en único responsable dun sistema que o supera amplamente. Hai que desconectar máis, usar mellor, ser consciente. Como se o problema fose de vontade e non de arquitectura. Como se a lóxica que empurra a estar sempre dispoñible fose unha decisión persoal e non unha condición estrutural.
A ironía é que canto máis amable parece o sistema, máis difícil resulta cuestionalo. A navegación pola rede dixital é tan suave que esquecemos quen marca o rumbo. A corrente lévanos sen facer ruído. E mentres tanto, normalízase a dependencia tecnolóxica como se fose progreso inevitable.
Chegados a este punto, tras décadas de experiencia acumulada, resulta evidente que non abonda con adaptacións individuais. O que está en xogo é a utilidade social dun espazo que xa non é accesorio, senón central. Iso demanda reacción colectiva, debate público e decisión política. Non para frear a tecnoloxía, senón para orientala, poñéndoa ao servizo do interese común compartido.
Porque navegar sen cartas nin regras pode parecer liberdade. Pero nun mar común, sempre acaba sendo deriva, onde outros deciden o rumbo mentres avanzamos convencidos de nós gobernar a travesía, sen ver os límites impostos baixo a superficie. E, aí, navegamos sen cartas ningunhas.