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El mal como ética

Afirma Jesús Ferrero, filósofo y escritor: «El mal ya no está oculto: se ha vuelto transparente, integrado en el sistema». Esa acertada afirmación nos advierte de uno de los mayores peligros, sino el mayor, que acechan a los sistemas democráticos. Porque, desvelar con descaro y en este ámbito, el malvado rostro de gobiernos y sociedades es una perversión difícil de conciliar con el espíritu de este sistema de convivencia y gobierno. Es más, entraña un profundo desprecio de esos gobiernos y sociedades hacia su propia supervivencia. Porque hasta las más abyectas dictaduras tienden a disimularlo, como si les avergonzara y pusiese en evidencia ante el mundo. Lo practican, sí, pero tratan, torpes y cínicas, de justificarlo. Sin embargo, en las formales democracias, esas que exigen erradicarlo, lo que han hecho es, tal como advierte el filósofo, «integrarlo en el sistema».

La cuestión, es, ¿cómo hemos llegado a esa perversión? Y lo que es aún más grave, ¿por qué la consentimos? A mi juicio, este nefasto suceso lo propicia el haber convertido el mal, la maldad, en un populismo, con lo que eso entraña, tanto que lo hemos alzado a una categoría ética. La afirmación se antoja aberrante, pero no lo es, porque en sociedades empobrecidas y movidas al odio ideológico, el mal se percibe como algo legítimo en la medida en que los acólitos de los distintos bandos ven en él una forma legítima de humillar a sus contrarios.