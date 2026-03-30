Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Excarcelaciones que hieren

Para los familiares de las víctimas de ETA la justicia es el único espacio donde su dolor encuentra reconocimiento. Por eso, cuando ven salir de prisión a los autores de atentados, secuestros y asesinatos de sus deudos sienten que ese espacio se estrecha y una mezcla de indignación y tristeza viendo como sus penas y dolor son pisoteados.

Traigo esto a colación después de ver a la ex jefa de ETA, Soledad Iparraguirre “Anboto”, saliendo de la cárcel en régimen de semilibertad arropada por un puñado de radicales. Anboto fue condenada a cientos de años de prisión por varios asesinatos y aún ahora está investigada por tener causas pendientes.

La banda terrorista arroja el balance escalofriante de cerca del millar de muertos, víctimas todos ellos de una locura étnico-identitaria que segó sus vidas y proyectos vitales, una sinrazón que llevó la desolación y el llanto a sus familias, a sus amigos y a todos los ciudadanos con sentimientos.

Entre las víctimas hubo 68 gallegos que en este comentario quiero personificar en José Antonio Pardines y en tres jóvenes asesinados en Francia. Pardines, “un rapaz de Malpica”, era Guardia Civil y fue la primera víctima de la banda terrorista abatido el 7 de junio de 1968. Tenía 25 años.

Cuando se cumplieron 50 años de su asesinato, unos 300 aberzales homenajearan en Tolosa a sus asesinos pisoteando su memoria y agravando el dolor de su familia. Tamaña vileza fue contrarrestada por sus compañeros de la Guardia Civil que arroparon a su hermano, a su familia y amigos en el cementerio de Malpica donde levantaron un monolito que mantendrá vivo su recuerdo para siempre.

Los tres jóvenes gallegos, Humberto Fouz, Jorge García y Fernando Quiroga fueron al cine a Biarritz donde los terroristas de ETA, pensando que eran policías, los secuestraron, torturaron cruelmente y asesinaron. Eran emigrantes y aún no habían cumplido los 30 años.

En diciembre pasado moría Peixoto implicado en su tortura y asesinato sin que jamás ayudara a esclarecer su desaparición. Las juventudes de Sortu le rindieron homenaje en Mondragón y Arnaldo Otegui lo despidió con estas palabras cariñosas: “Gracias, Peixoto, por todo lo que nos has enseñado, por tu protección y amor”, otra vileza que revela su catadura moral. Al Otegui se le supone conocedor de los hechos y los familiares de Humberto, Jorge y Fernando le exigen saber dónde están los restos de estas tres víctimas de aquella crueldad terrorista.

Más allá de su encaje jurídico y de los argumentos políticos, las excarcelaciones y los homenajes aberzales a terroristas son una ofensa a la memoria, al dolor y la dignidad de las víctimas y de la sociedad que sufrió aquellas atrocidades. Esas agresiones morales parecen concebidos para provocar más dolor y reabrir heridas que tampoco cicatrizaron del todo en el pueblo español.