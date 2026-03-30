Excarcelaciones que hieren

Para los familiares de las víctimas de ETA la justicia es el único espacio donde su dolor encuentra reconocimiento. Por eso, cuando ven salir de prisión a los autores de atentados, secuestros y asesinatos de sus deudos sienten que ese espacio se estrecha y una mezcla de indignación y tristeza viendo como sus penas y dolor son pisoteados.

Traigo esto a colación después de ver a la ex jefa de ETA, Soledad Iparraguirre “Anboto”, saliendo de la cárcel en régimen de semilibertad arropada por un puñado de radicales. Anboto fue condenada a cientos de años de prisión por varios asesinatos y aún ahora está investigada por tener causas pendientes.

La banda terrorista arroja el balance escalofriante de cerca del millar de muertos, víctimas todos ellos de una locura étnico-identitaria que segó sus vidas y proyectos vitales, una sinrazón que llevó la desolación y el llanto a sus familias, a sus amigos y a todos los ciudadanos con sentimientos.

Entre las víctimas hubo 68 gallegos que en este comentario quiero personificar en José Antonio Pardines y en tres jóvenes asesinados en Francia. Pardines, “un rapaz de Malpica”, era Guardia Civil y fue la primera víctima de la banda terrorista abatido el 7 de junio de 1968. Tenía 25 años.

Cuando se cumplieron 50 años de su asesinato, unos 300 aberzales homenajearan en Tolosa a sus asesinos pisoteando su memoria y agravando el dolor de su familia. Tamaña vileza fue contrarrestada por sus compañeros de la Guardia Civil que arroparon a su hermano, a su familia y amigos en el cementerio de Malpica donde levantaron un monolito que mantendrá vivo su recuerdo para siempre.

Los tres jóvenes gallegos, Humberto Fouz, Jorge García y Fernando Quiroga fueron al cine a Biarritz donde los terroristas de ETA, pensando que eran policías, los secuestraron, torturaron cruelmente y asesinaron. Eran emigrantes y aún no habían cumplido los 30 años.

En diciembre pasado moría Peixoto implicado en su tortura y asesinato sin que jamás ayudara a esclarecer su desaparición. Las juventudes de Sortu le rindieron homenaje en Mondragón y Arnaldo Otegui lo despidió con estas palabras cariñosas: “Gracias, Peixoto, por todo lo que nos has enseñado, por tu protección y amor”, otra vileza que revela su catadura moral. Al Otegui se le supone conocedor de los hechos y los familiares de Humberto, Jorge y Fernando le exigen saber dónde están los restos de estas tres víctimas de aquella crueldad terrorista.

Más allá de su encaje jurídico y de los argumentos políticos, las excarcelaciones y los homenajes aberzales a terroristas son una ofensa a la memoria, al dolor y la dignidad de las víctimas y de la sociedad que sufrió aquellas atrocidades. Esas agresiones morales parecen concebidos para provocar más dolor y reabrir heridas que tampoco cicatrizaron del todo en el pueblo español.