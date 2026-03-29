Y vuelta a cambiar la hora. A los insomnes como yo, el cambio de hora nos desbarajusta media existencia. Y a los vampiros como yo, que a las 23.00 horas sea de día nos deja un regusto a flores de ajo y crucifijos de Van Helsing, a vivir en un día eterno en el que nunca se pone el sol, como el “Sol de medianoche” de Islandia, pero sin sus volcanes y sus novelas negras exóticas. Huele ya a cambio de hora, que nuestro guapo Presi prometió no cambiar pero que luego cambió de opinión, o igual está a otras cosas, quién soy yo, pobre mortal, para criticar a nuestro líder. Propongo que cuando bebamos, como en la Francia napoleónica, brindemos a la salud de Pedro, chocando en el aire las jarras de cerveza. “Viva Napoleón”, grita Vidocq en una nueva serie muy recomendable, ‘El emperador de París’, que ponen en una conocida plataforma. La serie la protagoniza Vicent Cassel, un señor pinturero y gran actor, además de ex de Mónica Belucci. Hay una película de 2001 con Depardieu también muy recomendable, más fantasiosa, de acuerdo, pero estéticamente una gozada.

Los franceses, igual que los italianos, se venden muy bien. Si Vidocq fuera español no tendría ni una novelita, ya se lo aseguro yo, amigo lector. De delincuente, duelista, condenado a muerte a detective e “inventor” de muchos métodos de atrapar a criminales, todo un personaje. Y si Margarita Landi fuese Margot, habría novelas y películas con sus experiencias, su pipa, su descapotable y su olfato para detectar escenas criminales. Aquí hemos tenido ‘La huella del crimen’, serie mítica producida por Pedro Costa, un producto nada desdeñable, con actores de renombre, pero era la época en la que los actores sabían vocalizar y se les entendía, no susurraban sibilantes para el pecho como muchos hacen ahora. Pero quién soy yo, humilde mortal, para criticar los nuevos métodos de actuación patrios. Si quieren susurrar, que susurren, que bastante ruido urbano soportamos entre obras, maratones, reguetones y bares con las noticias a toda voz.

Yo en esta columna suelo recomendar series como si fuese Pablo en Pandemia. Llevamos una temporada un tanto sosa. ‘Vidocq’ no está mal pero tampoco enamora demasiado, se deja ver como un novio que te invita a un italiano el día de San Valentín. Una serie que me gustó mucho fue ‘The Pitt’ en su primera temporada. Un producto hijo de ‘Urgencias’, con uno de los médicos protagonistas de la serie americana por excelencia, Noah Wyle, todos ustedes lo recordarán. Un actorazo. El pedazo de primera temporada que se marcó HBO ha acabado siendo una telenovela woke llena de tópicos a cada cual más aburrido. De no poder apartar la mirada a despertarte cuando pasa algo interesante, esa transición tan triste que también pasa con el amor. El patriarca negro bueno al que despiden todos (se les ha fenecido en pleno quirófano) versus el jugador de golf blanco pijo (y guapo) que sin venir a cuento ataca a una enfermera por haber consumido cocaína de hoyo en hoyo. Que no falte de nada en el hospital woke, que lo más transgresor que hacen los buenos es salir a echar un pitillo cuando tienen algo de estrés o robar Orfidales para poder dormir. En fin, amigo lector, que aquí estoy, haciendo una columna de banalidades para no escribir del tema que nos ocupa, que no es baladí. El tema del poder del estado sobre tu propia vida.