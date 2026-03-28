Señora Montero… ¡a jugar!

Las elecciones andaluzas están a la vuelta de la esquina y Pedro Sánchez ha decidido que su vicepresidenta primera sea la cabeza de la candidatura socialista a la presidencia de la comunidad. La persona más “sanchista” de todas las que rodean al presidente va a ser sacrificada para cumplir los deseos del jefe de la “sanchosfera” y muchos socialistas se preguntar el porqué.

No es fácil intuir los pensamientos de un mandatario tan cambiante como Sánchez, sus giros de 180 grados lo hacen imperdible, pero intentaremos profundizar un poco para adivinar sus posibles intenciones. La demoscopia pronostica un muy mal resultado del PSOE en tierras andaluzas. La ya exvicepresidenta fue incapaz de presentar unos presupuestos en toda la legislatura y se convirtió en la gran protectora de las contradictorias decisiones del presidente.

Además de vicepresidenta, era la ministra de Hacienda de cuya mano se han tomado decisiones que cargaron la mochila de los contribuyentes hasta hacerlas tan pesadas que muchos sufren para poder pagar las exigencias de la Agencia Tributaria, otros han tenido que cerrar empresas y muchos autónomos han tocado fondo por las obligaciones que Montero les impone. Por si fuera poco, tendrá que explicar a los andaluces su apoyo decidido a la financiación singular de Cataluña, exigencia de los separatistas a la que la propia Montero se había mostrado contraria por las desigualdades que genera esta financiación para otras comunidades, en el universo “sanchista”, las contradicciones son sumidas con naturalidad a costa de lo que sea. Y, finalmente, la propia Montero no fue ajena al escándalo de los ERE que nos costó a todos los españoles cerca de 700 millones de euros.

Con estos avales llega María Jesús Montero a Andalucía. Juanma Moreno se frota las manos porque la presencia de Montero le acerca un poco más a la ansiada mayoría absoluta que quiere renovar el popular. Entonces… ¿qué hay detrás de tanta contradicción y por qué se ejecuta este sacrificio? Da la impresión de que Sánchez da por perdidas estas elecciones, pero él solo piensa en sí mismo.

Si en unas elecciones generales, como todo parece indicar, el Gobierno sufre un varapalo y se queda sin gobierno, el ocupante del sillón de la Moncloa no piensa en retirarse, todo lo contrario, para perpetuarse debe tener de su mano a todas las federaciones socialistas de España y, para garantizar eso, debe poner al frente de cada una de ellas a personas leales al “sanchismo” de tal manera que Sánchez podría soportar su derrota manteniéndose como secretario general de los socialistas, a la espera de una legislatura muy complicada el Gobierno que le suceda y repetir lo que pasó con Rajoy volviendo a proponerse como candidato para regresar a la Moncloa.

Esto explicaría la entrega de cabezas como la de Montero en Andalucía, la de Alegría en Aragón o la de Oscar López en Madrid, amén de un entregado Illa en Cataluña que le pondrían una alfombra roja a Sánchez para intentar un nuevo asalto al palacio presidencial. Teniendo al partido amarrado y bajo su tutela, el resto es un paseo militar para el “pacifista” Sánchez, quien con una mano enarbola la bandera de La Paz y con la otra firma cheques para financiar al gobierno de Ucrania en su guerra contra Putin.

Una vez más, en la cabeza de Sánchez cabe una cosa y su contraria y él, silbando. Aquel que pacto con los herederos de ETA, aquel que ya puede dormir, acostándose con Podemos, aquel que dio órdenes para liberar a los presos de ETA sin cumplir sus condenas, ese mismo, se presenta como el Caudillo socialista y la “purga de Benito” que todo lo cura. Es verdad que en su relato hay una parte que no hay que despreciar, el futuro Gobierno que pudiera sucederle se va a encontrar con las arcas vacías, aún a pesar de estar en récord de recaudación, la deuda pública que Sánchez dejará como herencia, habrá que gestionarla con mucha inteligencia emocional para no caer en los errores de Rajoy que le costaron la presidencia y abrieron las puertas del poder al propio Sánchez.

Tampoco dejará Sánchez una situación cómoda en política exterior, habrá que rehacer las relaciones internacionales y apartarse de las dictaduras con las que los socialistas han coqueteado con Zapatero como embajador plenipotenciario y, por supuesto, no caer en la trampa que Rajoy cayó: es preciso levantar todas las alfombras y contar la verdad a los españoles. Alguno piensa que Feijóo no lo hará, pero me temo que no dependerá de él si su socio de gobierno es Vox, como anuncia la demoscopia, ni Feijóo podrá impedirlo. Esta es la menestra que le espera a la señora Montero y con ella… ¡a jugar!