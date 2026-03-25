Los profesionales sanitarios y sus reivindicaciones

Los profesionales sanitarios, con los médicos en primera línea de denuncia, mantienen tres pilares fundamentales de reivindicación a los que esperan se les den soluciones desde las administraciones. Dos de ellas dirigidas a la administración autonómica: carga de trabajo y agresiones, y la tercera a la central: Estatuto Marco. En numerosas ocasiones los médicos de atención primaria han denunciado que tienen una excesiva carga de trabajo y que cada vez se les acorta más el tiempo –suelen señalar sobre cinco minutos– para atender a cada paciente. Mencionan que uno de los motivos generadores de las mermas en los tiempos de consulta es porque las plazas vacantes no se cubren y los que actualmente desarrollan su trabajo tienen que asumir cupos procedentes de otros profesionales que o bien se han jubilado o permanecen de baja.

Si este planteamiento es importante no se puede obviar otros dos aspectos de gran trascendencia. Uno vinculado con la seguridad a la hora de desarrollar su trabajo habiéndose registrado un aumento considerable de agresiones. Y dentro del plano de la carrera profesional la puesta en marcha de un Estatuto Marco demandado por los médicos desde hace bastante tiempo.

Sanidad en el año 2025 registró 945 agresiones de las que, según los daros oficiales, 344 fueron con violencia física y 601 verbal. Algo que se recordó de manera destacada el pasado12 de marzo, fecha en la que se conmemoró el Día Europeo contra las Agresiones a los Profesionales Sanitarios. Desde el departamento se aclaró que en esta cifra se incluyen actos de violencia durante la atención a pacientes con deterioro cognitivo que están bajo los efectos de algún estupefaciente o con patología psiquiátrica. Por categoría profesional, la víctima fue en 286 casos personal de enfermería, en 270 un facultativo, en 219 un técnico auxiliar de enfermería, en 49 el agredido fue un celador, en 89 personal de administración y en 32 casos otros profesionales de la sanidad pública. En cuanto al nivel asistencial, 309 agresiones fueron en atención primaria, 565 en el hospital y 71 en urgencias extra hospitalarias.

Hacer frente a este tipo de violencia se convirtió en un objetivo prioritario de la Xunta que aprobó la modificación de la Lei de Saúde de Galicia para incluir cambios que protejan más al personal. Una decisión que llegó al Parlamento de Galicia donde fue aprobada con la finalidad de dar mayor cobertura y seguridad al personal sanitario de las agresiones que sufren en el desarrollo de su trabajo.

Los médicos protestan por la sobrecarga de trabajo, largas jornadas –guardias de 24h– y poco tiempo para atender a los pacientes que llegan al primer nivel de la asistencia como es la atención primaria o el médico de cabecera. Rechazan las jornadas extensas, demandan 35 horas eliminando la obligatoriedad de turnos superiores a 37.5 horas. Buscan mejores condiciones laborales, equiparación de sueldos y la defensa de la calidad asistencial del sistema público. Denuncian que el estrés crónico y la falta de personal afectan la seguridad. Persiguen mejorar la atención primaria y hospitalaria, garantizando servicios mínimos para los pacientes.

El colectivo médico ha mostrado el rechazo unánime de la profesión al borrador del nuevo Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad. Inciden en que el documento ignora sus responsabilidades y que pasa por alto los problemas estructurales que vienen arrastrando desde hace décadas. Los médicos “no pedimos privilegios”, dicen, y demandan que se les escuche: “Nuestro trabajo exige un marco propio, diferenciado y adaptado a la naturaleza de nuestras responsabilidades y competencias. Y pedimos algo tan simple y tan justo como poder ejercer la medicina con dignidad”, recuerdan siempre en sus intervenciones públicas que se contemplen la conciliación, que se regulen unas jornadas las guardias “que hoy comprometen nuestra salud física y mental”, denuncian con insistencia.

Demandan con urgencia la puesta en marcha de un estatuto propio y específico que reconozca la responsabilidad, la formación y la particularidad del trabajo médico. “Sin médicos cuidados no puede haber pacientes bien atendidos”, apostillan finalmente con toda la fuerza que pueden. Y señalan que “estamos cansados de que se confunda vocación con explotación, de que se dé por hecho que aceptaremos cualquier condición laboral, por injusta o desproporcionada que sea”.