Cuando La Coruña pensaba en grande

Imaginarán muchos de ustedes el dolor que me procura este artículo que me dispongo a escribir. Mi “coruñesismo” es público y notorio y, además, irrenunciable. Nacer en esta ciudad es un privilegio, una categoría, tanto que recuerdo a un gran coruñés, Pérez Cepeda que, aún ostentando títulos universitarios y ganado oposiciones importantísimas, acuñó unas tarjetas de visita que bajo su nombre ponía: “coruñés”. Recuerdo la llegada de la democracia y las elecciones municipales y aquella Coruña pujante y efervescente destacaban, allá por 1983 tres candidatos a la alcaldía perfectamente reconocibles por todos y con un denominador común, su compromiso indubitable con la ciudad. Eran Paco Vázquez, mi querido González Dopeso y López Menendez. Paco salió triunfador en las urnas y dio comienzo una etapa dorada de la ciudad herculina. Los tres eran coruñesistas por encima de las siglas que representaban y participaban de un gran proyecto común, recuperar la auto estima de una Coruña que veía como la capital de Galicia se ubicaba en Santiago y nuestra ciudad perdía su carácter de “capital de facto” y con ello un número de funcionarios que ponían en peligro la economía de una ciudad de servicios y el comercio de excelencia que residía y daba prestigio a la ciudad. Después nos abandonaría la Capitanía General, la Brilat y todo un rosario de instituciones que fueron vaciando y desdibujando el perfil de la ciudad más importante, por entonces, de Galicia. Entonces aquella corporación municipal liderada por Vázquez se puso las pilas y codo con codo iniciaron un camino que devolvería a La Coruña su auto estima y generaría un ambiente ilusionante del que participábamos todos los coruñeses. Así fueron llegando obras que cambiaron para siempre nuestra fisonomía y supusieron un atractivo para nuestros visitantes que se acercaban a la ciudad a ver el paseo marítimo, el Monte de San Pedro y tantas cosas que, en aquella época, se hicieron realidad en Marineda. Era otro tiempo, Vázquez y González Dopeso, Psoe y Ap, pusieron por delante los intereses de la ciudad y celebraban juntos los éxitos hasta el extremo de recibir juntos un homenaje de los coruñeses que celebraban aquel entendimiento que tantos beneficios trajeron a nuestra querida Coruña. Recuerdo que la invitación para aquel evento contenía una caricatura del gran Siro López que representaba a unos novios que celebraban su boda. Fue multitudinario y Paco y Pepe veían reconocidos sus méritos por el pueblo coruñés, juntos, unidos por su compromiso con la ciudad. Lo recuerdo muy bien porque lo organicé yo, la gente no cabía en el Hotel Finisterre y muchos no pudieron acceder por estar el aforo más que superado. Ustedes pensarán que me ha dado un ataque de nostalgia y no aciertan, me embarga la tristeza al ver como la actual alcaldesa “celebra” como un “éxito” que La Coruña se quede sin ser sede del mundial de fútbol, perdiendo no solo el evento sino también el prestigio y la proyección internacional de la ciudad que traería consigo, una vergüenza inimaginable en los tiempos de Vázquez y Dopeso. Ahora La Coruña está gobernada por un tipo de Noya, donde ya fue concejal, vamos que debe ser concejal profesional da igual de donde, apoyado por otro de Ferrol y a ambos se les desconocen los méritos para ser identificados como coruñeses. Hoy La Coruña es Inditex y Abanca. La primera es un referente mundial que nos pone de nuevo en el mapa, no juega a política sino a empresa y que Dios la guarde muchos años, la segunda no sabemos, más allá de haberse hecho con otro emblema como el Deportivo y todos pendientes de si el banco sale a bolsa o es vendido por su propietario el día que decida volverse a Venezuela, su lugar de origen. Sí amigos, en otro tiempo La Coruña pensaba en grande y ya les digo que, con Paco y Pepe, así se conocían a Vázquez y Dopeso, La Coruña estaría en el Mundial de Fútbol y ganaría la ciudad. Aquí sí, cualquier tiempo pasado fue mejor.