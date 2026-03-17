El bucle y la perversión

El gobierno crea una aplicación para medir el odio en las redes sociales, como si el odio fuese un asunto que solo concerniese a ese ámbito y como si esas personas que, según él, los aventan, tuviesen fijado en ellas su destino existencial. Y siendo así, pudiesen neutralizarse una vez aplicado el odiómetro y ser procesados por la aplicación que lo ha de complementar, el represómetro; porque de otro modo no tiene sentido querer saber cuánto odio hay en ellas, a no ser que se necesite esa cifra para evidenciar ante la sociedad la brutalidad y la perfidia de ese sentimiento, y en ese caso volveríamos a la posición inicial. La pirueta parece absurda, y lo es; no así su inocencia, no la consiente. Porque, ¿para qué queremos saber el nivel de odio si no hacemos nada para erradicarlo o mitigarlo?

El ejecutivo, para una correcta medición, debe crear una aplicación o red de espías que actúe en el cotidiano, así conocerá de verdad la carga de odio que soporta esta sociedad y luego podrá contárselo en su exactitud a la ciudadanía. Pero si no lo reprime, hemos de preguntarnos: ¿Para hacer qué…?, ¿con qué fin…?, ¿para justificar qué…? Sostienen unos que lo hace para amedrentarnos, mantienen los otros que para sanarnos pero, indagando en el rumbo de los discursos y decisiones políticas, da la impresión de que se prepara el terreno para un odioso proceso involucionista de carácter frentista, digno, este sí, de ser odiado.