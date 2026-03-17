Amnesia moral
A información xa non se fabrica: destílase. Pásase por filtros ideolóxicos, por intereses estratéxicos na xeografía planetaria e por algoritmos que saben mellor ca nós que queremos ler. O resultado é un produto final tan refinado que, cando chega ao público, apenas conserva trazas do acontecemento orixinal. Así, un mesmo feito pode converterse nun acto de defensa lexítima ou nun crime abominable, segundo quen, con orientación, escriba o titular e quen o lea co café da mañá.
O conflito no Oriente próximo ofrece exemplos diarios desta alquimia informativa. Un dos máis elocuentes foi o intento sistemático de diluír responsabilidades no ataque a un colexio iraniano no que morreron máis de cento cincuenta nenas. As crónicas máis “asépticas” falaban de explosións, de danos colaterais, de contextos complexos. Outras, máis creativas, preferían perderse en análises xeopolíticas de longo alcance, coma se a acumulación de parágrafos puidese borrar a evidencia elemental: alguén decidiu que aquel edificio era un obxectivo aceptable. A autoría, curiosamente, quedaba sempre envolta nunha néboa conveniente ata que as imaxes sinalaron aos responsábeis.
Esta forma de narrar non é inocente. A omisión tamén é unha técnica. Non dicir quen fai que cousa é unha maneira elegante de absolver sen xuízo previo. E, cando se repite o suficiente, acaba por xustificar: “as guerras son así”, “nunca se sabe toda a verdade”, “hai moitas versións”. A realidade, mentres tanto, segue acumulando vítimas con nome e apelidos que raramente chegan ás portadas.
Neste caldo de cultivo medran as falsas noticias cunha saúde envexable. Non só porque sexan abundantes, senón porque atopan un público predisposto. Sectores sociais enteiros consomen desinformación como quen toma un suplemento vitamínico: non para coñecer mellor o mundo, senón para reforzar a súa posición previa. A mentira funciona como un espello amable no que verse reflectido sen contradicións. E quen se atreve a rachalo é acusado de parcialidade ou de traizón.
O impacto disto nos sistemas democráticos é fondo. A discusión pública degrádase ata converterse nun intercambio de consignas. A responsabilidade política dilúese nun mar de relatos incompatibles. E a cidadanía, saturada de ruído, acaba por desconectar. Desde Galiza, onde tamén sabemos o que é ver a realidade reinterpretada desde lonxe, este fenómeno resulta especialmente recoñecible. Aquí vemos como certos feitos se contan dun xeito ou doutro segundo o interese do momento.
E así chegamos á amnesia moral. Esa capacidade colectiva para esquecer as grandes afrontas á humanidade con sorprendente rapidez. Non se trata dun esquecemento espontáneo, senón inducido. A manipulación informativa non só é distorsión do presente, tamén anestesia da memoria. Cando chega o momento de pasar factura, xa ninguén lembra con claridade quen fixo que, nin por que. Todo queda reducido a un episodio máis nunha cadea interminable de “contextos complexos”.
A ironía é que esta amnesia preséntase a miúdo como prudencia, como madurez, como realismo político. Pero non é máis ca unha renuncia. Renuncia a lembrar, a sinalar, a esixir. Mentres tanto, os responsables das maiores barbaridades seguen o seu camiño, confiados en que o tempo, ese gran aliado, fará o seu traballo. E nós, espectadores disciplinados, seguimos consumindo relatos, convencidos de que esquecer tamén é unha forma de sobrevivir. Porén, a amnesia é inmoral.