El pesimismo no es un destino

Vivimos tiempos convulsos que están instalando en la sociedad una inquietud que recuerda a otras épocas de gran incertidumbre. La percepción de que el orden mundial nacido tras la Segunda Guerra Mundial se está resquebrajando genera tensiones geopolíticas y problemas económicos que alimentan un clima de pesimismo colectivo.

Europa, durante décadas un espacio de cooperación política, integración económica y de derechos sociales, está sumida también en su propia incertidumbre. Hoy se enfrenta a desafíos externos -Rusia y China cuestionan abiertamente su modelo y la tradicional alianza con Estados Unidos parece resquebrajarse-, y a desafíos internos, con posiciones políticas que miran con desconfianza el proyecto común o proponen repliegues nacionales.

En España, además, la polarización política ha reavivado un lenguaje de confrontación que reabre heridas que parecían cicatrizadas. El tono del debate público se vuelve áspero y transmite la sensación de que vivimos en una sociedad fracturada.

Este conjunto de factores -los intereses de las grandes potencias, las guerras, las tensiones energéticas, la incertidumbre económica y la polarización política- termina repercutiendo en los mercados y en la vida cotidiana de los ciudadanos -en su cesta de la compra-, en la percepción de inestabilidad y en la pérdida de confianza en el futuro.

Pese a todo esto, conviene no perder los nervios ni la perspectiva histórica. Las sociedades europeas han atravesado crisis mucho más profundas que la actual. El continente conoció guerras devastadoras, dictaduras, las tensiones de la Guerra Fría, recesiones económicas, crisis migratorias, pandemias... Sin embargo, de aquellas sacudidas surgieron algunos de los mayores avances políticos y sociales de nuestra historia reciente. El propio proyecto europeo nació después de uno de los momentos más sombríos del continente y logró construir un espacio de democracia, bienestar y libertad sin precedentes.

También España es un ejemplo de recuperación. En unas décadas pasó de la pobreza a la modernidad, de la dictadura a la libertad y de la periferia a ser un país plenamente integrado en Europa. Es verdad que las dos Españas existen, pero también existe una tercera: la que trabaja, la que dialoga y la que no ocupa titulares porque está demasiado ocupada construyendo futuro.

Quizá la principal lección en momentos de incertidumbre sea recordar que las sociedades democráticas poseen una notable capacidad de resiliencia y corrección. Discuten, se polarizan, se equivocan… y también rectifican. Esa tensión forma parte de su propia vitalidad.

El pesimismo del momento es comprensible. Pero la historia demuestra que ninguna crisis ha logrado borrar la capacidad humana para reconstruir, corregir el rumbo y volver a empezar. Y ese hecho, en tiempos como estos, ya es una razón para la esperanza.