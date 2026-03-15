Estado catatónico

Amo a Morrissey. De todos es sabido. Amo sus canciones, amo The Smiths, amo su ñoñería, sus caprichos de diva, sus latigazos de micrófono y sus narcisos colgando de la bragueta. Amo sus discos buenos, sus discos malos, sus no discos, sus rabietas, sus espantadas de torero, sus delirios de grandeza, sus declaraciones siempre incorrectas. No amo tanto sus cancelaciones, pero por ahora no me han tocado, he ido a dos conciertos, dos, y en los dos cantó. Lo que le dio la gana, pero cantó. Cuando anunciaron los conciertos en España, en cuanto entré en la web para comprar entradas, estaba todo el pescado vendido. Mucho criticar a la diva de Manchester pero las entradas volaron en un santiamén. “Bueno”, me dije. “Habrá otra ocasión”. La verdad es que el concierto que más me apetecía era el de Valencia. Soy medio valenciana, mi padre era de allí y siempre es buen momento para ir, aunque sea en el medio de las Fallas. Catatonia-time.

Las Fallas son una fiesta típicamente valenciana, no se le escapa a nadie. Ruido, gente, más ruido, ruido a las 6 de la mañana, la banda, los petardos, son las 6, qué haces durmiendo, arriba, a la fiesta, al cremaet, a trabajar sin dormir, chuntachunta, trompeta, clarinete, bien de percusión y de viento metal. Y ahora el techno, venga, más madera, más sintetizadores, churrerías a diestro y siniestro, guiris borrachos tirando petardos, perros ladrando, agua de Valencia, buñuelos, que no falte ninguna falla por ver, del barrio más humilde a la de la plaza del Ayuntamiento. Y luego las mascletàs. Estar en el medio de una es como echar el polvo de tu vida con el amor de tu vida, un orgasmo cataclísmico, un colapso wagneriano, una experiencia cercana a la muerte de ritmo explosivo, pero elegante, con cadencia, con olor a pólvora, el móvil queda sin cobertura por la cantidad de energía liberada, un momento que le hubiese gustado filmar a David Lynch. Recuerdo una con Rita Barberá en el balcón del Ayuntamiento, saltando con las falleras, pura experiencia levantina aquel peinado estructurado como una iglesia brutalista de los 60.

Morrissey iba a cantar en Valencia pero se encontró en el medio de Valencia misma. Ya avisaron: no podéis poner a la Diva en el medio del cataclismo. El pobre condujo toda la noche desde Milán hasta Valencia sin parar, como dice la canción, y cuando, después de la paella vegana, se dispuso a tener un descanso reparador para estar a punto en el concierto, empezó a disfrutar de la experiencia valenciarra: RUIDO. RUIDO. RUIDO. Techno, petardos, clarinetes, flautín, bien de percusión, gritos, TETEEEE, CHIQUETAAA, CHE, petardos, más petardos, más techno, más tubas, más trombones, y en vez de unirse al jaleo entre drogas y alcohol, pasó la noche dando vueltas catatónicas, desesperado, amargado, cansado y ojeroso. Y lo que tenía que ocurrir, ocurrió.

Morrissey canceló el concierto. “Un infierno indescriptible. Me va a llevar un año recuperarme y me estoy quedando corto”. La gente se ha enfadado y le han puesto de vuelta y media. Aunque en secreto todos sepamos que es un berrinche de ñoño, algo de razón lleva el bueno de Morrissey. No dormir es chungo para los artistas, gente frágil, a ver si nuestra ministra de trabajo hace algo al respecto.

Por cierto, si no pueden ver a Morrissey, vayan a ver a Santiago Segura. No se arrepentirán. El mejor estreno de una peli española desde hace muchos años. Enhorabuena.