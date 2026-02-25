Empresarios, ¿enemigos a abatir?

A Winston Churchill se le atribuyen frases, sentencias y dichos aplicables a todos los ámbitos de la vida. Entre las frases que se le adjudican, figura esta sobre los empresarios: “Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar y muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro”.

Me acordé de estas palabras del prócer inglés hace unos días viendo al acto de la firma de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Las imágenes, como decía McLuhan “valen más que mil palabras”. El presidente del Gobierno y su vicepresidenta de Trabajo departiendo “felices y orgullosos” con los líderes de los sindicatos mayoritarios con los que cerraron el acuerdo para, a continuación, arremeter contra los empresarios ausentes, como si fueran “lobos que hay que abatir”.

No parece normal que los que tienen que pagar las nóminas cada mes, “los que tiran del carro”, no estuvieran presentes en un acto como este y, sin ellos, decidan subir los salarios quienes no han pagado una nómina en su vida, ni saben lo que es pasar una noche sin dormir porque no hay dinero en caja para pagar a los trabajadores. Para mayor escarnio, se les llena la boca de la palabra diálogo que no saben practicar.

Por eso chirrían las palabras de presidente, que debía estar pensando en las 36 compañías del Ibex cuando, emulando a Biden, les dice “que paguen más” sin tener en cuenta que la mayor parte de los empresarios son autónomos que regentan pequeñas empresas o negocios que acuden todos los días a la cita con las dificultades y el riesgo del mercado.

También ofenden las palabras de la ministra de Trabajo. Empalagan sus lisonjas al presidente del Gobierno al que sitúa en el lado correcto de la historia –¿qué andará buscando la señora Díaz?– y chirría su connivencia con los sindicatos, hibernados hasta que la derecha vuelva al poder.

Asimismo está fuera de lugar su arremetida al presidente de la patronal echándole en cara que cobra 23 veces el SMI que, en todo caso, le retribuye la iniciativa privada con un consejo de administración que autoriza ese nivel salarial. También la ministra supera con creces el SMI en sus percepciones en dinero y en especie a cuenta del erario público.

¿Con qué ánimo van a invertir los empresarios cuando el presidente y su ministra, además de freírles a impuestos, los insultan y los ponen a los pies de los caballos?

Los ciudadanos en general sienten mucho respeto por los hombres y mujeres que arriesgan su dinero y su patrimonio, entregan su creatividad y su tiempo, crean empleo que mantiene a familias y producen bienes o prestan servicios para satisfacer las necesidades de la gente.

Eso es lo que deberían tener en cuenta el presidente y su ministra. Los empresarios merecen más consideración, más respeto y más agradecimiento.