Ministro, víctimas y dignidades

El ministro del Interior, Grande Marlaska, fue preguntado por la presunta violación de una inspectora del CNP por parte del DAO.

Curiosamente, el hoy máximo responsable del Cuerpo tuvo que adjurar de él, en beneficio del de la Policía Municipal, verdadera profesión del padre. Conjurando así la sospecha de que fuese Policía Armada en un tiempo en el que esos que hoy son sus socios no perdonaban.

La cuestión que nos ocupa, es que, a su llegada al hemiciclo, fue recibido con una sonora e incomprensible ovación por parte de sus correligionarios y socios. ¿A qué venía esa celebración más propia de coso taurino que de ese espacio de rigor democrático que es más allá de sus miserias? En días de tanta tristeza, ¿por qué esa indolente alegría?

Una vez victoreado y jaleado sin asomo de asco y habiéndole recordado la oposición su obligación de dimitir por la cerrazón en mantener a ese funcionario, en edad de jubilación, en el cargo, y de la posibilidad de que hubiese tenido conocimiento del hecho antes del cese.

Respondiendo, después de un humillante y encendido encomio del querellado que debió llenar de inquietud a la querellante: “Si la víctima me hace saber que se ha sentido desprotegida, lo haré”. Victimizándola aún más por las innecesarias alabanzas y al convertirla en medida de su sentido ético en el acto de asumir responsabilidades.

En fin, que el ministro Grande se mostró pequeño a la hora de defender la grandeza de la dignidad.