El acompañamiento de los voluntarios

Su compromiso es motor silencioso que lleva la esperanza a las personas, y a la comunidad, allí donde los necesitan. Los voluntarios que trabajan en el campo de lo social, de la ayuda a los más necesitados, son el corazón de cualquier institución. Cada usuario que atienden es la bandera de enganche, y la esperanza el objetivo a perseguir en cada actuación, que los lleva a mirar más allá de la incertidumbre para comunicar que algo bueno está por venir. Son la mano amiga que no abandona. Una respuesta concreta. Y están cerca de quienes los necesitan. Son como ese faro que da luz en medio de las tiniebla. Un camino que llevan a cabo desde el campo de la gratuidad. Hoy en día su trabajo es de suma importancia para conocer de manera directa el camino que se debe recorrer para hacer posible lo que parecía imposible.

Recientemente asistí a un encuentro entre representantes políticos, sociales, instituciones y entidades que trabajan en el campo de la ayuda. Allí quedó patente que el voluntario es esa persona anónima que da algo a cambio de nada. Son fundamentales para poder desarrollar el trabajo, los programas y las iniciativas que se ponen en marcha por parte de las entidades que trabajan con las personas más desfavorecidas.

El voluntario, muchas veces poco reconocido, es imprescindible para desarrollar una programación total o parcial en el campo de la ayuda de los que más lo necesitan.

La incorporación a la acción voluntaria debe ser un proceso dinámico donde se orienta, acompaña y explica a la persona la identidad y la misión de la institución a la que se incorpora y las tareas que va a realizar en ella.

Es importante definir los perfiles de los puestos del voluntariado para integrar en ellos a las personas adecuadas. De esta manera se sentirán integradas y satisfechas en la tarea que realizan y podrán desarrollar las acciones atendiendo a las necesidades que tiene cada persona en cada momento. Son el eje central y vertebrador para conseguir los mejores resultados que siempre van destinados a las personas que demandan ayuda.

El voluntario que trabaja en cualquier entidad de ayuda social debe tener en cuenta una serie de postulados a través de los cuales acompaña, promueve, soporta, potencia, posibilita, dinamiza, detecta, valora a la persona y dice sin palabras que se puede contar con ella; pero nunca suple. Las personas voluntarias se comprometen con los otros y por los otros y creen en el cambio social hacia una sociedad más justa. Un voluntariado que se desarrolla desde las tareas realizadas y desde las actitudes expresadas.

Hoy en día su trabajo es fundamental para mejorar, a todos los niveles, la sociedad en la que vivimos, y para tender la mano permanente a los que necesitan ayuda.