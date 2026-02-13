La farmacia, nexo entre médico y paciente

Los usuarios de nuestra sanidad pública, sobre todo los que tenemos más edad, somos beneficiarios de lo que se conoce como medicamentos sin demora. Una iniciativa que persigue disminuir el número de consultas y citas en los centros de atención primaria, que se reduzcan los desplazamientos de los usuarios y que no se produzca el riesgo de la interrupción de un tratamiento por no disponer del medicamento prescripto en su momento.

Desde el departamento sanitario de la Xunta se señala que con esta medida se busca resolver con agilidad situaciones urgentes cuando la persona que acude a la farmacia no dispone de medicación para las 72 horas siguientes y eso pueda provocar efectos no deseados para su salud. Se hace hincapié en que con la dispensación se pretende evitar algún riesgo para el paciente por la falta de los medicamentos prescriptos. Citar que entre los fármacos considerados como no aplazables se incluyen los medicamentos para terapias muy determinadas y que disponen de largos tratamientos. Desde el SERGAS se ha mencionado que el año pasado fueron realizadas del orden de tres millones de consultas de atención primaria y que de ellas una de cada diez tenian únicamente como misión las recetas médicas

En todo este proceso nos tenemos que hacer eco de una noticia de gran calado y de suma importancia pada acortar las citas médicas para que el paciente reciba su medicación. Se trata del acuerdo suscrito entre el SERGAS y los Colegios de Farmacéuticos de Galicia por medio del que las farmacias podrán dispensar medicamentos considerados como no demorables y de utilización habitual por parte de los pacientes. Los medicamentos retirados con mayor asiduidad son la insulina, fármacos para la hipertensión, anticoagulantes y terapias inmunosupresoras Cerca de 4.000 pacientes se han beneficiado ya de este programa de prescripción de medicamentos sin demora.

Con el paso de los años los pacientes de mayor edad hemos sido testigos de las mejoras, de los cambios, que se han ido produciendo en los contactos más permanentes que son los referidos a la atención primaria, el médico de cabecera o de familia,como se les ha conocido siempre. Fueron épocas en las que había que esperar el turno de forma presencial para que la enfermera recogiera las recetas, que cubría a mano, para que luego el medico las firmara después de comprobar los tratamientos para los que se debían aplicar. Desde aquellas etapas que colapsaban los centros de salud y ambulatorios pasamos, gracias a la receta electrónica, a la dispensación a través del teléfono.

Los pacientes recibimos, a la hora fijada de antemano, una llamada de nuestro facultativo/a en la que además de preguntarnos qué productos precisamos, nos hace una pequeña consulta telefónica para saber cómo estamos siguiendo el tratamiento ya establecido. Esto es lo que se conoce como atención en línea a la que desde un principio fueron muy reacios usuarios que tenían como punto de encuentro y referencia acudir semanalmente a los ambulatorios generando un colapso que originaba que los pacientes no pudieran ser atendidos en tiempo real. Con la medida los médicos pueden racionalizar mejor su trabajo sabiendo siempre el número de personas que tienen que atender para una consulta médica descartando los de dispensación habitual de fármacos.

Y termino pensando en voz alta en las mujeres y hombres que nos atienden en las farmacias. ¿Para cuándo dejarán de tener que cortar los precintos de las medicinas dispensadas como si se tratase de una cartilla de racionamiento o de unos cupones? Es necesario que las farmacias gallegas se sumen a la modernidad de las épocas de la informatización y la inteligencia artificial. Seguir haciendo el trabajo manual me parece una gran pérdida de tiempo y un elevado riesgo puesto que si el cupón no llega a su destino, en nuestro caso el SERGAS, pegado en unas hojas más que caducas, el farmacéutico/a no cobra la medicina. Ver para creer.