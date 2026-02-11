Uno de cada tres jóvenes entre 12 y 18 años es miope

Llevo gran parte de mi vida usando gafas. Los de mi generación, cuando nos las ponían, fuimos objeto de burla y de chanza por parte de muchos compañeros de clase. Mi falta de visión correcta se acrecentó cuando preparaba el acceso a la reválida de cuarto, un alto en el camino que hacía de filtro entre el Bachillerato de grado Medio y el Superior. Debo reconocer que nunca sentí la presión colegial por la utilización de las gafas y los comentarios maliciosos que hacían mis compañeros cuando decían aquello de: “Cuatro ojos, capitán de los piojos”, o lindezas parecidas.

El utilizar gafas, con un buen número de dioptrías en cada ojo, no me permitió hacer las Milicias Universitarias cuando llegué a la mitad de la carrera. Me mandaron a una revisión médica en un hospital militar en la que se determinó que no era apto ni para hacer el servicio militar, ni para cualquier tipo de actividad relacionada con la vida castrense. En aquel momento en cada uno de mis ojos tenía más de cinco dioptrías. Hoy casi he doblado esa cifra en los cristales de mis gafas.

La utilización de lentes entre los adolescentes aumentó de forma considerable. Un reciente estudio señala que uno de cada tres jóvenes españoles de entre 12 y 18 años es miope, que a la mitad de ellos les subió de manera alarmante la graduación y que muchos están encuadrados en lo que se conoce como magno al superar las seis dioptrías.

El informe incorporado en el estudio “El estado de la salud visual de los adolescentes en España”, realizado por la asociación Visión y Vida, señala que este tipo de miopía puede derivar en ceguera, desprendimiento de retina u otras enfermedades graves relacionadas con la visión. Lo más alarmante del documento es que pone de manifiesto algo que ya conocíamos: demasiado uso de táblet, pantallas de ordenador y teléfonos móviles.

Una de las características que se denota entre los jóvenes es que utilizan el teléfono móvil a oscuras y antes de acostarse, con lo que infríngen a la vista un riesgo mayor. Ahora, igual que en mis épocas adolescentes, uno de los primeros síntomas que aparecen en los jóvenes, además del dolor de cabeza, es ver de forma borrosa el encerado por lo que tienen que entrecerrar los ojos para, de este modo, tener una visión más nítida. Un dato que enciende todas las alarmas después del estudio de campo realizado es que el 10% de los miopes con más de quince dioptrías terminan en ceguera y el 60% con desprendimiento de retina.

Algo que deberíamos tener muy en cuenta, sobre todo los padres, de lo que alerta el estudio es que los menores no deberían usar pantallas antes de los siete años. Esa es la teoría, pero no la realidad. Los progenitores permiten que los niños desde pequeños usen las pantallas, en el formato que sea, desde muy temprana edad para tenerlos entretenidos. No se dan cuenta de que esos niños son potenciales usuarios de gafas en el futuro.