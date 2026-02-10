Soberanía dixital cidadá
Erguer a voz para suxerir que quizais, e só quizais, non sexa a mellor das ideas deixar que a rapazada pase a vida pegada a unha pantalla sen supervisión, semella ter o mesmo efecto que citar a soga en casa do aforcado. Abonda con que unha administración propoña poñer cancelas ao campo virtual dos menores para que os grandes xerarcas das redes de internet, eses que acumulan máis poder que moitos estados e máis soberbia que un capitalista vido a menos, saian en tromba a defender a liberdade. Curiosa liberdade a que defenden estes próceres do algoritmo, que casualmente coincide coa liberdade de seguir convertendo a atención allea en dividendos propios, sen importar que a mercadoría sexa a saúde mental de quen aínda non ten idade nin para votar.
Resulta conmovedor observar como esgazan as vestiduras dende as súas torres e despachos de cristal, mentres invocan dereitos fundamentais cando o que de verdade lles proe é a posibilidade de perder a fidelidade de futuros consumidores presos, produto base dos seus monopolios. Porén, máis alá do barullo e da indignación finxida destes xigantes con pés de barro ético, a realidade imponse cunha teimosía digna de maior eloxio. O actual panorama comunicativo semella máis unha feira en día de treboada que un espazo de convivencia, onde o berro máis forte afoga o argumento máis sensato e onde a verdade cotiza sempre á baixa fronte ao negocio do escándalo prefabricado.
Neste escenario de desorde, onde o caos campa polos seus respectos e a desinformación circula máis rápido que a pólvora, faise imprescindible botar man dese recurso tan escaso e tan necesario que é o sentidiño. Non se trata de converter no demo á ferramenta, pois un martelo serve tanto para cravar un cravo como para amolar un dedo, senón de establecer unhas normas de uso que eviten os danos colaterais. A tecnoloxía, cando carece de dirección humana e ética, convértese nun cabalo desbocado que arrastra ao xinete. Urxe, polo tanto, a creación dun marco normativo que poña os adiantos técnicos ao servizo da sociedade, e non a sociedade ao servizo da tecnoloxía, garantindo que o desenvolvemento dixital sexa útil, construtivo e respectuoso coa dignidade das persoas.
Cómpre, pois, chantarmos ben os marcos nesta gran leira comunal que é a rede. Do mesmo xeito que ninguén discute a necesidade de regular o tráfico para que os coches non invadan as beirarrúas, non debería escandalizar a ninguén que se poña orde na autoestrada da información. Fronte á ditadura do clic e a servidume voluntaria aos caprichos dun código informático opaco, a cidadanía debe recuperar o control e esixir un novo contrato social. Un acordo firme que nos devolva a condición de suxeitos activos e non de meros obxectos de extracción de datos. Velaí radica a esencia desta reivindicación colectiva, o paso imprescindible para deixar de sermos simples caseiros precarios en terra allea e comezar a exercer con plenitude a nosa soberanía dixital cidadá.