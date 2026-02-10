Por las destempladas estancias del palacio presidencial, vaga la deslustrada silueta de un hombre vacío. Por su interior, corren frenéticos sus fieles, ecos todos de sus ambiciones. Como piñata de feria, lo golpean sin cuidado y sin atención a sus principios, como si no fuese nada. Y él, en pago, les vapagando, con cargo al erario y a los elementales urdimbes del Estado de derecho.

El ser vacío, como el protagonista de El otoño del patriarca, tiene solo un afán: seguir ocupando a cualquier precio el regio sillón del fantasmal panteón presidencial.

Se avecinan, a los pies del hombre vacío, días aciagos para esa república siempre postergada. O nepotismo y corrupción o fascismo, esa es la alternativa, como si ambas opciones no fuesen lo mismo.

Atados a las famélicas ubres del viejo Estado, el nacionalismo, que todo lo pudre, ha dejado disipar las ínfulas independentistas.

¿Qué necesidad tiene de ellas si nos hecho dependientes?

Y, por alternativa, un líder que no acaba de trazar un rumbo de gobierno que le prestigie y a nosotros dé confianza. A su lado, hombres a caballo que han purgado el intelecto como promesa de su futuro quehacer en la tarea.

En esta ruinosa situación nos contemplamos y el hercúleo cielo de la vieja España, en su cerrazón, se

empecina en limpiar los establos institucionales, pero su noble esfuerzo se diluye en melancólica lluvia que, parafraseando a Benedetti, cae sobre bestias, campos y aperos como un diluvio triste.