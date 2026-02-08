Huevos de Oro

Hace unos años, cuando aún había amplitud de miras en Occidente, antes del “gran apagón woke”, pusieron en la televisión inglesa un programa de humor titulado “Little Britain”.

“Little Britain” era una serie en la que con bisturí de cirujano se burlaban de todos y de todo. La sociedad inglesa y su hipocresía, los gays, los minusválidos, los racistas, los políticos, los gordos y las dietas, las macarras de barrio, los funcionarios, nada se escapaba a la pareja de humoristas que caricaturizaban a diestro y siniestro de una forma brillante. Uno de los sketch más divertidos eran los de una pareja de hombres que disfrutaban vistiéndose de mujer victoriana, con su sombrilla, sus pelucas de tirabuzones, sus vestidos de época y sus labios pintarrejeados. “Soy una señorita”, decían al entrar en un pub inglés lleno de rudos lugareños. “Y hago cosas de señorita”, apostillaban. Las situaciones que se producían eran hilarantes. Ahora ya no se podría hacer ese tipo de humor, todos sabemos que el gran apagón woke devora todo lo bueno, como el chuletón, el torrezno, la sátira y el humor crítico.

Sin duda inspirado por ese divertido programa, el boxeador argelino Imane Khelif decidió presentarse a los Juegos Olímpicos vestido de mujer victoriana moderna. Imane tiene un síndrome extraño que hace que sus órganos sexuales no se desarrollasen en la infancia de forma normal, algo que confundió a sus padres, que lo criaron como una niña. Pero natura misma se abre paso y en la pubertad Imane notó que algo empezaba a ser distinto. Dice que sufrió acoso en el colegio y su padre “la” metió en boxeo para defenderse. Hasta ahí todo bien. Imane vio ahí una forma de prosperar en el deporte y en la vida. El problema surgió cuando la forma de prosperar en el deporte fue en el boxeo femenino.

Imane tiene cromosomas XY. Es un hombre. En el boxeo puede pulverizar a una mujer de su peso sin problema. Con un buen entrenamiento (Argelia se gastó el dinero en conseguir una medalla de oro sin importar lo que hubiese falta, incluso hacer trampa) y sin despeinarse demasiado ganó a todas las boxeadoras que se cruzaron en su camino. Todos veíamos que Imane era un señor que hacía cosas de chicas, pero si lo decías en alto te llamaban desde racista hasta tránsfoba. Difícil ser tránsfoba si Imane no era una mujer trans, era un señor travestido, ni siquiera demasiado: no llevaba sujetador pero sí una coquilla para proteger sus testículos de Lady. Sin ningún disimulo Imane vestía como un chico argelino normal, pantalones vaqueros, camiseta, playeros. Eso sí, con maquillaje (Im a Lady) y pendientes de chica cuando tocaba hacer el paripé. A su alrededor todas las mujeres llevaban el hijad y vestían con modestia, como toca en los países musulmanes, y a pesar de que se cuenta que en Argelia no son tan talibanes como en otros lugares. Imane de modestia, poco. Solo le faltaba acomodarse el paquete como en el póster de “Huevos de Oro”. Cuando ganó el oro sin una gota de sudor los dos entrenadores lo subieron en hombros como si fuera un festival de testosterona y todos con un poco de inteligencia para no hacernos popó encima comentamos lo raro que era que una mujer musulmana fuese tan descocada. En fin, que entre insultos y críticas woke la boxeadora italiana gritó que el emperador estaba desnudo y la obligaron a disculparse ante el varón argelino. Y así nos va, con Imane comentando que tiene XY pero que es una Lady que hace Lady´s things. Vivir para ver.