Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Minifundio de esperanzas

Falla a gran premisa: cada xeración vivirá mellor ca anterior. Unha fe tan cómoda coma uns cimentos herdados, testemuñas de moita historia. A fenda ábrese cando a base cede e ninguén ousa dicir que o progreso trae entullo incorporado. A mocidade pisa un chan de verniz brillante, pero con vigas podres. Non é unha sensación, é a arquitectura dunha estrutura condenada á desfeita.

A dificultade, por veces total imposibilidade, para acceder á vivenda, a precariedade laboral e a ansiedade convertida en compañeira de piso forman parte dun decorado estable. Non é unha crise puntual, é un modelo. Ulrich Beck falaba da sociedade do risco, pero aquí o risco xa non é unha excepción, senón o contrato implícito. O futuro preséntase como unha subscrición mensual sen dereito a devolución. Págase moito e recíbese pouco, ás veces só publicidade. É desfeita social.

A idea de progreso ilimitado, tan querida polos manuais de economía clásica, funciona hoxe como un conto mal traducido ao idioma da mocidade. O efecto goteo prometía que a riqueza acabaría mollando a todos, mais o paraugas segue aberto para uns poucos. Pierre Bourdieu explicaría isto como unha reprodución das desigualdades, cunha elegancia teórica que non paga alugueiros.

A tecnoloxía é salvadora e verdugo ao mesmo tempo. A intelixencia artificial acelera procesos, optimiza tarefas e deixa no aire unha pregunta muda sobre o valor do traballo humano. Non fai falta formular interrogantes para notar a tensión. O emprego estable convértese nunha peza de museo, ollado con respecto e certa incredulidade, como as fotos en branco e negro das fábricas cheas.

En Galiza, esta paisaxe ten matices propios. A emigración xa non leva maletas de cartón, senón currículos dixitais. As aldeas baleiras conviven con cidades onde o prezo da vivenda sobe máis rápido ca a marea nas rías. O minifundio económico substitúe ao agrario, con contratos fragmentados e expectativas en parcelas cada vez máis pequenas. A universidade segue formando talento que aprende cedo a arte de marchar, unha tradición tan nosa como a muiñeira e a retranca.

O discurso de que todo tempo pasado foi mellor funciona como anestesia colectiva. Non se trata de idealizar o pasado, senón de recoñecer que o presente ofrece menos certezas e máis esixencias. Os dereitos conquistados conviven cunha inseguridade material que os erosiona. O futuro, ese espazo onde antes se proxectaban soños, preséntase agora como un saldo de tempada, ese mecanismo psicolóxico que resulta atractivo na etiqueta e decepciónante ao pasar pola caixa.

Este panorama non é unha condena inevitable, pero tampouco un malentendido. É o resultado dun sistema que confunde crecemento con benestar e velocidade con sentido. Mentres tanto, as novas xeracións aprenden a vivir con menos, a rir con ironía e a facer xogos de palabras para non chorar. Unha habilidade social que non figura nos plans de estudo, pero que se transmite con eficacia nas conversas do bar e nas prazas das vilas. Un capital invisible, quizais o único que segue medrando.