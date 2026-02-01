Casi todos los escritores queremos ser fenómenos literarios. Los únicos escritores que no quieren ser fenómenos literarios son los que se ganan la vida escribiendo (en España hay pocos que se ganan la vida escribiendo si no son o fenómenos literarios o presentadores de televisión) o los escritores de verdad, que suelen ser señores fallecidos hace muchos años y a los que vemos de vez en cuando en blanco y negro en La Clave en el Youtube.

Un verdadero fenómeno literario nunca dirá que quiere ser un fenómeno literario. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, y valga la redundancia, tenemos a las señoras británicas que escriben libros sobre críos y adolescentes aventureros en bares y pubs mientras mendigan comida para su bebé. Un fenómeno literario que se precie tiene que atesorar un pasado dramático que ponga pelo de punta al lector medio y a la productora de series de jóvenes susurrantes NetflixEspaña. Lector o lectora, suplico perdones, que esta columna hoy es más machista que la de Trajano. A lo que iba, a lo que íbamos, a lo que todos estamos, al fenómeno literario de turno. Un pasado o presente dramático, acoso en el cole, encerronas, golpes de chicos blancos y rubios con cazadora bomber, padre autoritario, mamasita la pobre que curaba las heridas como negra triste de voz profunda en musical de Broadway. Ese es tu momento, nuestro momento. A partir de ahí tienes que sufrir mucho, muchísimo, de una forma atroz, ya sea en el gimnasio haciendo bíceps y la dieta keto, ya sea escribiendo tu libro en el bar mientras te tomas un tecito, nada de alcohol, que eso es para los escritores fascistas.

Los editores, esa gente mítica que finge no enterarse de nada y sabe perfectamente cuando aparece un fenómeno literario, te van a engañar. Te van a decir que el joven de la boina (otro más) y de la novela rural (otra vez) los pilló por sorpresa. Entre miles de manuscritos el del fenómeno literario de turno con el título igual que el de los libros olvidados de turno ha ganado el premio Navidad. Es lo que tiene ser un fenómeno literario, que te presentas mil veces al premio Navidad y lo ganas de tanto usarlo, no como yo que soy el Grinch y me da pereza ir a Correos. Pero para eso están los editores, amigo lector de la columna. Para engañarte, como los trileros, y para encantarte como las magas y las meigas. Todos los editores quieren descubrir al fenómeno literario del mes, del año y de la década. Los atesoran como Indiana Jones intentaba atesorar reliquias arqueológicas, son sus premios Navidad que luego acaban en un almacén custodiado por el fantasma de Stan Lee o por alguna de sus creaciones, que diría Cañita Brava.

Nuestro último fenómeno literario, hombre del renacimiento, se ha enfadado con Don Arturo (si estás en la pomada literaria, valga la redundancia, sabes quién es Don Arturo y si estás en las redes sociales lo sabes todavía más) y le ha cancelado como buen fenómeno literario ultramoderno que es, una jornada ultraliteraria sobre la Guerra Civil Española. Hasta ha publicado en redes sociales una especie de victoria, victoria, primero me apunté, luego vino Aznar, luego me marché, no puedo estar en la misma creación literaria pura como poema de Antonio Machado que en la de ese señor que está en contra de todos los derechos humanos habidos y por haber.

Un fenómeno literario actual escribe libros con sujeto, verbo, predicado y poco más, no seamos abusones. Punto. Punto. Punto y coma. Alguna coma alegre si es capaz de atreverse a darle a las subordinadas y de creer que los lectores son gente con capacidad de salir del Whats. Y eso sí, siempre contra el nazismo, fenómenos literarios de Schindler que no falten, que para eso están las librerías. Para cerrar.