¿Podemos aprender a disfrutar?
El lanzamiento de GTA VI nos ha venido a demostrar lo de siempre, que en apenas unas horas habrá quien, sin jugar, trate de convencernos de que es lo peor, o lo mejor, que se ha publicado
Ha vuelto a pasar. Aunque también es cierto que era previsible. No sabemos disfrutar de las cosas, parece que nos gusta más boicotear las ganas del resto de querer gozar de algo que llevaban esperando durante años.
Sobre el juego en sí habrá tiempo y tiempo, para jugarlo y para escribir sobre él, pero el lanzamiento de GTA VI ha vuelto a poner sobre la mesa que nos gusta más disparar antes y preguntar después.
El principio del juego se muestra como una suerte de declaración de intenciones de Rockstar. Su forma de decir: “Mira todo lo que te podemos ofrecer”. Los primeros minutos tras pasar la pantalla de título son un golpe en la mesa a nivel técnico, algo que nadie debería poner siquiera en duda. Las primeras horas de juego vienen a contarnos todo lo que vamos a poder hacer, como una suerte de tutorial escondido que nos hace entrever que quizá GTA ha rebajado el tono que tanto caracterizaba a la saga.
O eso es lo que han querido entender unos pocos que, antorchas y hoces en mano, han decidido cargar contra Rockstar y contra todo lo que se mueve. El juego ha vendido ya decenas de millones de copias (y eso que el port a PC aún no está ni se le espera y el stock de PS5 es prácticamente nulo para quien se quería dar el capricho catando el nuevo Grand Theft Auto) y los ingresos de la multinacional superan ya los 4.000 millones de euros (que para los americanos son ‘billions’, que siempre llena más la boca al pronunciarlo), pero ahí está la irreductible aldea gala diciendo, básicamente, que es un desastre y una afrenta a los fans de años ha.
Con un ritmo que puede parecer más lento de lo habitual, el nuevo título de Rockstar nos va presentando nuevas mecánicas y posibilidades, alguna probablemente más discutible que otras, no nos vamos a engañar. Hay quien en cuestión de unos minutos ha creído que el nuevo GTA ha perdido el encanto porque “es que ya no se pueden robar coches”. Disculpa, querido, que creo que no has estado prestando atención. El juego ha tratado de dotar de mayor realismo a esta parte del juego. Porque claro, que empieces un juego sin un duro, pero pudiendo quedarte el primer ‘lambo’ que te cruces por el camino, a veces no terminaba de ser creíble.
Rockstar ha decidido poner un sistema por el que los coches tienen alarmas, localizadores o incluso necesitan llaves propias para robarlos. El juego te lo va contando poco a poco mientras te dice, claramente, que en muchas ocasiones vas a preferir la otra opción: tener tu propio coche porque, definitivamente, en este GTA tener tu propio vehículo es aprovechable (no vamos a hacer spoilers, pero los coches propios son útiles, sí).
Algún que otro detalle más, cómo el mero hecho de que un protagonista trate bien al otro (sí, así de absurdo suena), ha elevado las voces de quien la cueva parece seguir quedándosele pequeña. Y ahí han ido, en masa, tachando el juego de ‘woke’ (signifique ya lo que signifique ese palabro tan en boca de tantos sin ideas propias) e intentando tirar abajo las buenas críticas del juego.
Que los ingresos se cuenten por miles de millones, sin PC y sin online, a lo mejor hace ver que a Rockstar no le va ni a molestar una absurda campaña que el resto de jugadores, los que sí han tenido la decencia de seguir jugando para alabar o criticar el título, ha ido tumbando poco a poco.
El asunto es el de siempre. El ruido. Porque más de uno llegará a GTA VI con esa visión de una parte de los de la cueva, de los que con solo un par de horas de juego (que promete no pocas decenas, por no hablar de tres cifras) aseguran que es lo peor o lo mejor del mundo (que de los segundos también los hay). Y, claro, ni tanto, ni tan poco. Los verdaderos análisis, los que de verdad van a contar si lo de Rockstar ha sido una obra maestra o un juego más (a lo mejor no llega a lo primero, pero seguro que no es lo segundo) tardarán, porque otra cosa no, pero contenido hay a mansalva.