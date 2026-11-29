Magostos
A importancia das castañas na alimentación dos galegos quedou recollida nun riquísimo vocabulario
Novembro acaba, outro ano camiña cara ao fin. Os días, pequenos, renden menos. “Tempus fugit”, todo é un irse…. Para uns máis que para outros, pois é ben sabido que as follas do calendario caen máis axiña na vellez.
Hai unhas datas estiven no magosto da Cidade Escolar, na Coruña. Este sábado pasado os veciños de San Lorenzo de Gondulfe, en Taboada, celebraron outro.
Actividades colectivas que fomentan a socialización, o intercambio interxeracional e a conciencia identitaria. Especialmente nas zonas rurais, contribúen a dinamizar e a facer máis levadeira a monotonía de acotío. En Gondulfe, un grupo liderado por Julia Vázquez, Mar Ferreiro, Juan Manuel Sobrado e un colectivo entusiasta de colaboradores, promove obradoiros, organiza roteiros e convoca xuntanzas na antiga reitoral, agora restaurada en casa común e lugar de encontro. Un exemplo de unidade, integración, participación e harmonía.
O ciclo anual, coas diversas celebracións tradicionais, festas litúrxicas, colleitas e sementeiras (nadal, entroido, semana santa, vendima…) propicia a comensalidade arredor da mesa compartida e dun menú que non se limita ás castañas, erixíndose en auténtico banquete no que sobresaen os pratos de culler e de caza, neste caso de xabaril. Compromisos familiares impedíronme acudir desta volta, pero asistiron catro amigos da Coruña que desculparon a miña ausencia. Por máis que o intento, aínda non conseguín estar en dous sitios á vez.
O outono é o tempo das castañas. Non vou recordar aquí a importancia histórica que tiveron na alimentación dos nosos devanceiros. Así se constata no riquísimo vocabulario, hoxe perdido na linguaxe viva, pero recollido no seu momento por don Xosé Ramón Fernández Oxea.
Grazas a el sabemos que ‘Da candea saen os ourizos. Cando son cativos e aínda non teñen froito chámanse abragos, cascabullos, esparros, falsos, lelos ou roballos (segundo os diferentes sitios onde se dean). Cando maduran e se abren para deitar o froito, regañan. Apañar as castañas caídas de seu é soutar ou asoutar, e cando se fai rematada a colleita, andar ao busco ou ao rebusco. Os ourizos abátense desde arriba, agatuñando polas árbores e abaneando as pólas ou desde abaixo con largueiros, baloiras, varasis ou varexas rematadas nun gancho, cos que se varea, varexa, escude, sacude, pincha ou bate os ourizos. Apañámolos do chan con forquitas, guitas ou gallitas, botándoos en cestos peselos, goxos e queipos. Lévanse despois á aira na que se mallan, esmagan, mazan, debullan ou pisan con mazos, mallucos, pisóns, petelos e restrelos ou simplemente con zocos e galochas. Xa debullados, hai que arredar as castañas dos ourizos, o que se coñece por xebrar, angazar, esbatugar, esbillar ou bullarpar. Finalmente, límpanse e esténdense no chan formando curripadas, airadas ou laradas’.
O “castañal” coincide tamén co tempo de defuntos. Na tradición popular galega cada castaña que estala no lume é unha alma que se libera das penas do purgatorio e pasa a gozar das delicias celestiais. Continuemos, xa que logo, facendo e celebrando magostos como os de Labañou e Gondulfe!