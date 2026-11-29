El fotógrafo David Sims Quintana

Aquel día me enfundé el traje de aguas, las botas más impermeables de las que dispongo y opté por introducir en la mochila un cuerpo de cámara eficiente pero trillado, por si todo se iba al diablo. También elegí alimentar al flash con las pilas de 3000 mAh, para poder barrer a fogonazos a todo quisqui sin tener que preocuparme demasiado por incómodas recargas e imágenes en penumbra. Las previsiones meteorológicas auguraban diluvio. Los fotógrafos de prensa somos una mezcla entre pilotos de Fórmula 1 de chichinabo y ángeles caídos, lo primero que hacemos al levantarnos cada mañana es mirar al cielo y buscar respuestas.

Frente al Hotel Finisterre todos los gráficos, en general, habían optado por una indumentaria para combatir una amenazadora pluviosidad, en cambio, los redactores, más candorosos en estas lides y menos habituados a la hora de pulir las suelas de sus zapatillas por las calles de la ciudad, venían dispuestos a comprobar, ataviados con ropa más formal e inadecuada para los caprichos meteorológicos, si de aquel lujoso alojamiento y ante nuestros hocicos, desfilarían famosos, celebridades y top models de épocas pretéritas.

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Y mientras los lujosos coches que iban a conducir a los invitados a la alfombra roja de la exposición del refutado fotógrafo David Sims llegaban, el cielo, cruel como es siempre en todos sus aspectos, decidió desencadenar el fin del mundo sobre nuestras cabezas. Una tromba de agua salvaje se precipitó como una avalancha sobre nosotros al compás de un viento huracanado que apenas nos permitía mantenernos en pie. El contraste entre la pandilla de desarrapados que esperaban en la acera y los espectaculares looks de los famosos que a cuenta gotas se iban montando en los vehículos resultaba conmovedor. Llovía tanto que no veíamos nada, tiritábamos de frío y mi cámara comenzó a dar error de comunicación, lo que me obligaba a sacar la batería cada dos por tres, escurrir el agua de su interior y ¡por Dios!, tratar de arrancarla de nuevo.

Obviamente los fotógrafos nos tronchábamos de risa. Estamos tan habituados a estas oligofrenias, a estos disparates, que desde el primer instante en el que todo comienza a torcerse, siempre nos sale ese humor negro, cínico, irrespetuoso y ácrata que nos permite guardar la compostura en los momentos más penosos, ridículos e irritantes de las exigencias del oficio. Decimos burradas, reímos a carcajadas, y montamos barullo, que es lo nuestro. Organizar gresca y hacer unas fotos que sólo nosotros sabemos hacer. El viento nos abrumaba con tal intensidad que una pesadísima lámpara que colgaba a la entrada del Hotel comenzó a balancearse como un botafumeiros, soltando chispazos como si aquello fuese el plano más noir de una película de Philip Marlowe.

Lara, redactora y compañera en el periódico, que a esas alturas se asemejaba ya más a un paño de cocina que a una reportera, no daba crédito de la situación. Trataba de identificar a las celebridades inmersa en un pandemónium climático, entre empujones, coches negros y carreras.

Los comentarios de todos los allí presentes mientras trabajábamos, quedaron registrados por los vídeos que algún medio de comunicación de manera irresponsable subió a sus redes, sin optar ni plantearse eliminarlos o sencillamente emplear lo que en televisión se denomina “falso ambiente”, que consiste en grabar un audio del lugar y suplantar los comentarios que involuntariamente se han registrado, por ética periodística, compañerismo y sobre todo para impedir que se escuche al redactor deportivo de turno comentar “off the record” las habilidades técnicas de un jugador de fútbol cuando se retira de un entrenamiento, o a un periodista político sugerir a sus compañeros el último encuentro nocturno y cómico que ha tenido con el Ministro de turno.

Curiosamente uno de los temas que trata de manera brillante Oscar Ulla en uno de sus artículos de El Ideal Gallego es el origen del título de la exposición fotográfica de David Sims en la Fundación MOP: “The hamster becomes the problema”. El autor no termina de aclarar de manera nítida el sentido del excéntrico encabezamiento de la exposición, pero deja caer que hace alusión también a las redes sociales, y para ello sentencia literalmente: “Hoy en día la gente es capaz de cualquier tontería por tener repercusión en estos medios”

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Y supongo, visto lo visto, de hacer cualquier cosa. Ya que los audios de algunos fotógrafos y redactores que aquella tarde se pasaron tres horas de pie bajo la lluvia, con medida intencionalidad, sin previo aviso, de manera descontextualizada y con amoral alevosía, adquirieron la categoría de virales en dichas redes sociales al acompañar las imágenes. De este modo queda al descubierto el complicado y tortuoso momento que atraviesa la credibilidad y la calidad de algunos medios de comunicación como emisores de la información, y la atinada conclusión que deja este año el informe PISA sobre un sector, tal vez escaso pero muy ruidoso, que representa a una parte los receptores de ella.

Dicho lo cual, y como diría Rhett Butler: “francamente, ¡maldita sea si me importa!”. Y que el diablo, llegado el momento, que se lleve a los suyos.

Dos días después esos mismos fotógrafos bramamos, despotricamos, chillamos y nos insultamos entre chascarrillos en una de las mesas de la terraza de la Fundación MOP. Tomamos café mientras enviamos las fotografías a nuestros periódicos.

David Sims se sienta a nuestro lado y nos escucha divertido. Nos percatamos, nos levantamos y le pedimos que nos haga un garabato en el catálogo. En un inglés macarrónico le digo: “Somos fotógrafos baratos. Así que, por favor, fírmenos el libro y ponga cualquier cosa, lo más seguro es que lo vendamos en Wallapop”. El tipo se troncha con el comentario y accede muy amable. Nos miramos y nos reconocemos. Los fotógrafos, como los mafiosos, los espías y los soldados, nos reconocemos al vernos. Hablamos los mismos idiomas.

Observando ese catálogo con su firma, me fijo que, en 2018, David Sims se hizo con unos ratoncitos que fotografió en su casa. Unos simpáticos hámsters sobre los que gira la temática de la exposición. Tal vez se los compró a su hijo de quince años porque le gustaban los animales. Ese mismo año, según leo, recibe la terrible noticia de que diagnostican al chaval una leucemia. La condenada vida.

En fin, tal vez y así, comenzaron los problemas.