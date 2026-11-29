Carmen Riveiro Ferreiro: “O liño é moi demandado polos modistos e non pode desaparecer”
A artesá do concello de Zas foi elixida autónoma do ano
A artesá Carmen Riveiro Ferreiro, veciña do municipio de Zas, acaba de recibir o premio de Autónoma do Ano por parte da Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autonómos (ATA), que pon o broche de ouro aos diferentes recoñecementos ao seu traballo. Fundadora da Asociación de Amigos do Liño no ano 1992, o seu papel foi chave para a recuperación do liño en Galicia e poñer en valor este oficio tradicional. Aos seus 78 anos continúa en activo e exhibe a súa labor todo o ano no castelo de Vimianzo, dende a semente ata o fíado e confección de roupa e complementos. Entre os seus últimos proxectos, figura a colaboración coa Fundación Adolfo Domínguez para recuperar o cultivo de liño, que está en marcha nestes momentos. Como artesá reivindica este producto como tecido de calidade que non pode desaparecer.
Que supón para vostede ser elixida Autónoma do Ano?
É un premio que eu agradezo moitísimo, por suposto. Ademais de facer un traballo que a min me gusta, que teñas un premio a nivel nacional é moi importante e gratificante. Pero non diría que me fixo máis ilusión que outro, cada premio ten o seu valor. No 2023 cando recibín o Premio á Traxectoria profesional de Artesanía de Galicia foi unha sorpresa enorme e tamén me fixo moita ilusión. O mesmo que cando recibín o Antonio Fraguas da Deputación, no 2006. E no 2023, presenteime e volvín a gañalo, aínda que é raro recibir dúas veces o mesmo premio.
Que cre que puido influír neste recoñecemento estatal?
A asociación todos os anos premia a persoas que destacan nalgún ámbito, e nesta ocasión optaron por recuperar algo que se perdeu e se quere recuperar, o liño. Isto espertou moitas conciencias ou tamén se pensou na realidade, de que o noso campo ten que estar cultivado, porque en Galicia as terras están abandonadas totalmente. A Fundación Adolfo Domínguez, en colaboración coa Xunta, presentou no mes de xuño o proxecto Iniciativa Galega polo Liño para a recuperación deste tecido, porque agora apenas hai liño. Eu estiven en Santiago nesa presentación, tamén fixemos no castelo unha demostración de todo o proceso de transformación do liño, que tivo unha proxección nacional, así que imaxino que todo iso tamén influiu. E que Galicia está de moda.
E o liño tamén está de moda...
O liño nunca pasou de moda, o problema é a súa escasez. É a fibra máis natural que existe, a máis resistente, a máis san. É dicir, ten todos os ingredientes, é fresco para o verán e no inverno protexe...
“O liño nunca pasou de moda, o problema é a súa escasez. É a fibra máis natural que existe, a máis resistente, a máis san... Pero agora é moi difícil conseguilo”
Vostede di que nestes momentos non hai liño.
Agora mesmo en toda Europa non hai liño, é moi difícil conseguilo. Antes había moito en Bélxica, pero pasou coma aquí, non hai relevo xeracional. Falamos de liño auténtico, de calidade, por suposto. En Galicia, que eu saiba, unha peza de liño non a fai ninguén máis que nós. De feito, agora mesmo estamos facendo uns manteis de liño para a catedral de Santiago, fixemos para o Pazo de Mariñán... Se hai alguén máis que os faga, eu non o coñezo. E entón xurde este proxecto para a recuperación de productos naturais.
É viable a súa recuperación?
Por suposto. O liño necesita ser sementado e traballado. Se non o facemos, acabará desaparecendo en toda Europa. Aquí podería cultivarse perfectamente e converterse nunha fonte de riqueza moi importante.
Parece vostede moi optimista.
Si, estou convencida de que pode saír adiante. Hai unha asociación téxtil que necesita liño, un Goberno galego que apoia a iniciativa e tamén empresas e persoas interesadas neste material. Adolfo Domínguez foi o creador daquela famosa frase ‘La arruga es bella’ hai anos. Entón, como non vai haber futuro para o liño? Iso si, hai que poñerlle moitas gañas e tamén cartos. Eu, dende logo, seguirei traballando por esta causa e colaborando co que sea necesario.
Aos seus 78 anos continúa en activo e coa mesma ilusión. Aínda non pensa na xubilación?
Non, non. Mentres poida, seguirei. Eu son unha xubilada activa e non sei cando vou parar. Cada día comprométome a facer novos traballos e, por iso, é difícil saber cando vou deixar de facelos. Algún día seguramente non poderei continuar, pero mentres teña capacidade seguirei adiante. Non teño unha idade de xubilación marcada.
Como comezou a súa labor de recuperación do liño?
Empecei no ano 1992 a recuperar o traballo do liño. Chamábame moito a atención o que me contaban as persoas maiores sobre como se traballaba antigamente, especialmente arredor daquela festa que había, unha das poucas celebracións que tiñan as mulleres, a Comida da Fía. Era o pago que recibían por fiar durante todo o inverno. Así foi como recuperamos este traballo como unha actividade cultural.
Tamén organizou a Comida da Fía.
Si. Tivemos, non sei se por coincidencia ou por sorte, que aquel ano presidía a Deputación Salvador Fernández Moreda, que acolleu a iniciativa con moitísimo agrado. Na primeira Comida da Fía estiveron o propio presidente, o vicepresidente Moisés Rey e o delegado do Goberno daquela, García Sabell. Fixemos a Comida da Fía durante 34 anos. Tamén coñecemos un escritor chamado Gil de Bernabé, que tiña publicado un libro sobre o liño. Comezamos a investigar e a afondar na súa historia. E tivemos a sorte de contactar coa cooperativa láctea Feiraco. Sementamos grandes extensións de liño en Dumbría e Santiago, ao lado do chalé do presidente en Montepío. Recollemos tanta cantidade que non dabamos feito para transformalo aquí e tivemos que levalo fóra.
“A Fundación Adolfo Domínguez presentou un proxecto para recuperar este tecido porque non hai a materia prima e hai que sementala”
Cando empezou o proceso de recuperación, como conseguiron reconstruír as técnicas tradicionais?
Empecei a buscar se quedaba máis liño en Galicia, pero non había. Tamén comecei a buscar os aparellos e as ferramentas que se utilizaban, un pouco orientada polo escritor Gil de Bernabé, e tamén polas persoas da miña aldea, Carreira. Alí había persoas maiores, das que queda miña nai de 103 anos, que nos ensinaron moitísimas cousas. Contábannos como se traballaba, o que significaba aquel labor e as dificultades que tiñan. Era un traballo moi duro e, daquela, non tiñan medios. O que lles gustaba era a Comida da Fía, non o traballo en si, pero unha cousa compensaba a outra. Se non se facía o traballo non se podía ir á festa.
A partir de entón ponse en valor este oficio artesanal.
Si. Fixemos moitas viaxes co liño como tema cultural e como unha iniciativa de recuperación. Naquela época tamén estivo connosco Isaac Díaz Pardo. Díxonos que era moi bonito, pero preguntounos onde se podía ver durante todo o ano. Entón, como estaba alí o presidente da Deputación, propuxemos que se puidese visitar no castelo de Vimianzo. O primeiro ano estivemos alí unicamente co liño. Despois fomos incorporando outras artesanías, e a acollida foi moi boa. Chamaba a atención que todo o mundo lembraba o liño, tiña memoria del. Así que decidimos darlle continuidade ao proxecto desde unha perspectiva sociocultural, organizando cursos para ensinar a traballalo.
Levaron o liño por todo o mundo desde a Costa da Morte.
Si, viaxamos por moitos lugares de todo o mundo. Estivemos en dúas ocasións na Casa de Galicia, en Madrid; na Bretaña francesa, en Bélxica, e mesmo fomos a Tokio nunha misión comercial e de intercambio cultural, durante o mandato do señor Fraga. Co liño percorremos medio mundo. E logo quedou instalado no castelo de Vimianzo.
Agora trátase de facer algo similar para preservar o seu legado?
Eu creo que unindo todas esas experiencias e tendo en conta a necesidade que existe en Galicia de recuperar o traballo do campo, nace a idea de impulsar iniciativas para recuperar o cultivo do liño. Agora temos todo recuperado, todo preparado, pero resulta que o problema é que non temos liño. O campo está abandonado e hai que volver sementalo para poder contar coa materia prima.
Dóelle pensar que poida desaparecer este traballo?
Por suposto. Pero eu soño con que se volva a sementar, porque é unha necesidade. Eu digo ás veces que nós somos a masa nai, o fermento que pode facer que isto volva medrar e espero que así sexa. Eu penso que o que ten demanda acaba tendo saída; e o liño é moi demandado polos modistas, agora estamos volvendo ao natural coa agricultura ecolóxica e os productos naturais.
O liño combina moi ben co encaixe, unha artesanía típica desta zona.
Por suposto. O primeiro encaixe que houbo foi de liño. Eu cando falo de encaixe, refírome sempre ao encaixe de liño. O que coñecemos actualmente é case todo de algodón, pero os primeiros encaixes facíanse con liño porque non había outro fío.
A artesanía tradicional pode convivir coas novas técnicas?
Si, perfectamente. O que non podemos é abandonar as bases, os coñecementos fundamentais. As cousas básicas teñen que seguir facéndose e ensinándose. Pode parecer unha tontería, pero pensemos, por exemplo, en amasar o pan. Hoxe hai amasadoras e máquinas para facelo todo, pero unha persoa ten que saber como se amasa o pan, incluso ten que aprender a tocalo coas mans. De feito, iso non se perdeu, porque aínda se fai nas casas. As empanadillas, as empanadas... moitas persoas seguen preparándoas manualmente.