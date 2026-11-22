Oleaje en la cubierta del Dique de Abrigo Javier Corominas

Mientras realizaba la producción fotográfica y audiovisual ‘Coruña by Night’, donde busco retratar la ciudad de una forma diferente a lo que viene siendo lo habitual, un día me pregunté cómo se vería la ciudad desde la mar, siendo gracias a ella que se fundó La Coruña (Brigantium), y quién vela por la seguridad en ella. Como yo entiendo que la fotografía es observar, planificar y captar, me puse a ello, a fin de dar una respuesta fotográfica.

Planteé mi idea y fue aceptada por El Ideal Gallego. Tras llegar a ponerle un título (‘Los guardianes del mar’) en colaboración con el director de este diario, Rubén Ventureira, comencé a tomar fotos de distintas entidades y cuerpos que protegen la mar. Tengo que decir que, siendo tediosas las acreditaciones, en el caso de 'Los guardianes del mar’ fue extremadamente fácil al gustarles mucho la naturaleza de mi idea, pero tuve que tener grandes dotes de paciencia para gestionar la logística humana y de medios que exigía.

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Como fotógrafo, he vivido situaciones de gran dificultad para poder plasmar la dureza de la mar frente a la calma, las sonrisas frente a las incertidumbres. Conocí a personas increíbles con experiencias como para poder publicar un buen libro (o mejor dicho la enciclopedia de la mar), donde se demuestra que la fuerza que ‘los guardianes del mar’ tienen y adquieren con la experiencia cuando se enfrentan a situaciones cambiantes entre ellas.

Detrás de cada fotografía realizada hay mucho trabajo de observación, planificación, creación, logística y, coordinación, pero todo ello forma parte de la magia de la fotografía creativa. Cabe decir que ‘un buen marinero no se hizo con la mar en calma’. Hice fotos con situaciones y perspectivas diferentes a ras del mar, cuando desde las unidades aéreas se coordinan con las marítimas, con el fin de hacer búsquedas, apoyos o rescates, una visión y ciudad diferente a los ojos sobre el asfalto. Sin olvidar retratar a ‘los guardianes del mar’ desde dentro del agua, con el fin de, transmitir la visión de un náufrago, en relación a quienes acuden a su rescate.

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Como experiencias a destacar (siendo todas y cada una de ellas igual de importantes, excitantes y diferentes entre sí: desde el aire, desde embarcaciones e incluso dentro del mar), diría que viví en primera persona con los percebeiros, quienes caminan a diario en el filo de la navaja (entre rocas más afiladas que un sable) por una piña de percebes. Cabe decir que poco me parece lo que cuestan los percebes en los mercados. Tras haber vivido con ellos, codo con codo, me halagaron con una frase: “Te has atrevido, tú ya eres percebeiro”.

Otra anécdota curiosa: como fotógrafo creativo, planteé una serie de escenarios diferentes a retratar, y cual fue mi sorpresa cuando los ‘guardianes del mar’ se afanaban por sacar fotos con sus móviles personales y, cuando pregunté, obtuve la misma respuesta con distintas palabras:” Es que esto no lo habíamos visto antes”.

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Dejando a un lado la naturaleza en estado puro, el compañerismo sano que existe entre los ‘guardianes del mar’ es plausible. Hay que tener en cuenta que, en la mar, quien te puede ‘echar un cabo’ podría salvar tu vida. He vivido situaciones increíbles como fotógrafo, así como todo lo contrario, pero lo bueno de esta vida es que siempre se puede aprender si se quiere, y tuve la suerte de hacerlo.

He tenido el honor de conocer y retratar a personas que se juegan la vida por la de los demás a diario, y aprender de ellos y con ellos. Desconocía lo más elemental del medio y, aunque no tengo todavía el título de ‘lobo de mar’, ya soy un buen aprendiz de marinero. Es todo un arte, el poder leer la naturaleza, las olas, las corrientes, el viento o las nubes, y cómo afectan. Los ‘guardianes del mar’ me lo han sabido transmitir de tal forma que hasta me parece incluso fácil, resolviendo así mi enorme curiosidad a raíz de la observación y de las múltiples preguntas que hice al respecto.

Tras las veinte publicaciones en este diario, la enorme experiencia adquirida y por adquirir, solo cabe decirles: gracias a todos y cada uno de los ‘guardianes del mar’, son esenciales. Nos vemos en la mar.