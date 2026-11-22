María Balteira
María Balteira gozou de poder e influencia nunha época na que as mulleres non a tiñan
Xograresas sen prestixio, as soldadeiras cantaban, bailaban recitaban verso, improvisaban espectáculos de lecer e entretemento. Recibían, a cambio, unha soldada. De aí o nome, que para nada aludía ás mulleres/soldado, activas en episodios bélicos ou revolucionarios.
Nacida no lugar de Armeá (Coirós. Betanzos) de orixe fidalga, posuíndo ben suficientes para vivir con folganza, María Péres Balteira, a soldadeira máis célebre da lírica medieval, escolleu a marxinalidade social e un oficio de “dubidosa moralidade”. Habitualmente, a euforia da festa e do alcohol afrouxaba as faldriqueiras dos patrocinadores, pero ante a dificultade, o atraso ou a imposibilidade de recibir a soldada, recorrían a fraudes, trampas, mesmo ás veces á prostitución. Cando menos iso era o que lle apoñían os rivais e inimigos, na vella tradición do amor galante que distinguía dous tipos de muller: unha, de pureza platónica, elevada e submisa, destinada ao claustro ou ao matrimonio. A outra, de usar e deixar, destinada a satisfacer as apetencias masculinas. Maria Péres Balteira pertencía a este segundo rango.
Dez trobadores, entre eles os seus paisanos Pedro de Ambroa e Pedro Amigo, dedicáronlle pezas de escarnio, facéndoa albo dos seus desaires. Grazas a esas cantigas coñecemos feitos e actuacións dunha muller rebelde, independente e transgresora, encarnación dos “pecados” que a Igrexa e a Sociedade condenaban: luxuriosa e trampulleira. Facendo do propio corpo unha arma libertaria xacía con quen lle petaba, fosen colegas, escolantes, cregos ou feirantes, sen darlle conta nin explicacións a ninguén. A liberdade do seu actuar valeulle desprezos, hostilidades e rexeitamentos. Burlábanse dela por vella e licenciosa, acusándoa da transmisión de doenzas venéreas. Nada dicían do seu talento e da súa arte: “Co lume nos ollos e o aire nos pés, loubar eu loubara, María Balteira, túa saia leda que, a carón da morte, ao vela na danza, semellando pombas arredor dun pombal, facía que aqueles barbudos sorrriran”, escribe Lorenzo Varela no poema que lle dedica.
Sábese que María Balteira frecuentou as cortes de Fernando III e Alfonso X e que estivo ao servizo dos intereses políticos do rei que, por sabio, escribiu en galego as súas “Cantigas.a Santa María”. Porén, segundo algúns estudosos, María renegou da autoridade de Roma e adscribiuse á da Meca. Rebelde tamén niso, Mais, ao fin da súa vida, o temor ás chamas eternas do inferno levouna a confesar e acollerse de volta á protección católica. “Son vella, capelán”, recoñeceu con amargura.
Datos
A realidade é que non sabemos se os datos que proporcionan as cantigas responden á auténtica biografía da protagonista ou a sátiras que pretendían unha intención xocosa, entreter, divertir, sen ningunha intención moralizante. En calquera caso reproducen un ideario cheo de prexuízos machistas, a cimbrar entre a veneración das “santas” e o escarnio das “soldadeiras”.
Nese contexto, María Péres Balteira foi unha precursora, unha adiantada ao seu tempo, que viviu consonte ao seus desexos, saltando normas e desprezando imposicións. María Balteira, minha senhor!