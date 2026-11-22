Moises Agrofojo, junto a su hijo Hugo, en la inauguración de su exposición fotográfica 'Negro y Blanco' en Montegrappa Moncho Fuentes

Moi. Joder, Moi.

Moi es lo más parecido que existe a Bruce Willis en ‘La jungla de cristal’. Está hecho una mierda, pero sigue con la sonrisa de cabrón tatuada en el rostro. Elegante en su pose y atractivo en su mirada. Y esa, no os quepa la menor duda, es la principal seña de identidad que diferencia a aquellos que son héroes de los que no lo somos. Y Moi es un puto héroe y punto, y los demás dan tabaco.

Porque Moisés Agrofojo desembarcó en A Coruña a los cuatro años de ser arrojado al mundo, en Dumbría, donde dejó su corazón, pero como decía Durrell en su tetralogía, lo que le faltó de corazón le sobró de alma, y esta se la entregó a Monte Alto y sus alrededores.

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Porque esta ciudad no sería lo que es si él no se hubiese dejado la vida en todas las afiladas aristas que ocultan sus rincones, garitos y callejones. La bohemia se desprende de Puccini y se empapa de Agrofojo en los últimos estertores de la dictadura, cuando Vari Caramés, Xaime Cabanas, Jorge Cabezas, Xurxo Lobato, Manuel Vilariño, Javier Corredoiras y el propio Moisés empapelaban las madrugadas y las paredes de O’Patacón con la nicotina de sus cigarros y su abrumador talento. Surfeando día tras día entre vino de purrela y versos de baja ralea, mirando a las víctimas de la noche directamente a los ojos y obviando la vacuidad de sus bolsillos. Viviendo como poetas malditos, tan ocultos, tan subterráneos y tan envidiados por Oscar Wilde, porque, como él decía, son esos y no otros los que jamás escriben buenos versos, simplemente los viven.

Y de eso va Moisés, de vivir. Porque Moisés y vida son sinónimos. Hablar de ambos es redundante, y por eso resulta cómico, grotesco, estúpido, insultante y perverso que la parca lo ande tanteando. Pero bueno, garajero como es él, el asunto no me preocupa demasiado, porque la tiene bajo su pulgar, así que se la llevará a la alcoba cuando a él le plazca, cuando a él le apetezca y le venga en gana. Porque Moi convive con dos tumores a la vez que se fuma cigarros medicinales mientras ojea libros, escaqueado entre las sombras de las terrazas del Chuac.

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El día que le dijeron que ya, que suficiente, que se iba para Oza, que pintaban bastos, torció el gesto, se encogió de hombros y bajó al bar para meterse entre pecho y espalda un café con gotas y una ración de costillas a la brasa. “Están de puta madre”, me confiesa mientras la morfina circula veloz por sus venas, suministrada por un artilugio con ruedas y bombeada por un corazón insólito. Único.

El mismo corazón y el idéntico cerebro que junto a Carolo y José Ramón decidieron darle continuidad a la cueva de piratas que era O’Patacón para convertirlo en El Taller. Ese bar ahora tan frecuentado por la prole de la megacorporación textil nació de los hijos del arroyo. Como casi todo lo que vale la pena en este mundo. El Taller, con su póster de ‘Terrific!’, y sus pinturas embriagadoras.

Tres condenados días sin dormir junto a su inseparable amigo, vecino y camarada Xaime Cabanas pintando los murales de aquel local. Murales capaces de sobrevivir incluso a las llamas del mismísimo infierno. “Tres putos días sin dormir, a base de whisky, de fariña y de risas. Aquello fue una epifanía. Tenías que verlo trabajar, Xaime se quedaba contemplando aquello durante horas, en silencio, aguardando la respuesta y de golpe y sin previo aviso cogía el pincel y se abalanzaba sobre la pared. Bajo ese mural que vemos, hay otros siete. Lo repintó una y otra vez, siete putas veces, hasta dar con lo que él quería. Cabanas era como un hermano para mí, la persona que más he admirado en esta ciudad”.

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Y, sin embargo, Moi optó por la fotografía. “En la próxima vida, seré fotógrafo en Johannesburgo”, me dice entre risas y toses. “Seré como Kevin Carter en el Club del Bang Bang. Ahí me sentiré cómodo”.

Recuerdo cuando, entre cerveza y cerveza, le recomendé aquel libro de fotógrafos sudafricanos chalados, y lo mucho que le gustó. Y la afinidad automática, el cariño profundo y la admiración sincera que sintió hacia todos los fotoperiodistas de la ciudad. Hasta el punto de ser nuestro jugador número 12. El tipo que trabaja las fotografías durante años, tratando de destilar toda la emoción, el sentimiento y la belleza que percibe en la imagen captada. Meticuloso y tenaz, refinado y fino en sus encuadres. Preciso en su técnica.

“Ahora que por fin me bajan a Oza pienso montarme allí la oficina, con el ordenata y mis cosas y currarme unos cuantos trabajos que tengo por editar”, me confiesa escondido tras unas lentes amarillas que ocultan una mirada inusualmente honesta. “Después, el domingo, bajaré a votar”.

En el medio y medio de la conversación llega Moncho Fuentes, que viene de hacerle unas fotos al conselleiro en no sé dónde, y le da un abrazo de hermano, de los que se subliman antes de darse, y entonces siente como lo sentí yo antes, todos los huesos de Moi entre sus dedos.

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“Puta vida”, nos decimos, pero sin dejar de reírnos. Y después nos hacemos unas fotos y hablamos de cualquier cosa, porque lo que importa es decirnos todo sin decirnos demasiado.

Somos gente complicadamente simple. En fin. Sus fotos cuelgan expuestas a día de hoy en Montegrappa. Fotos en negro y blanco. Ya. No necesita colorines porque tiene estilo de sobra.

Bueno, ahí seguiremos, sentados a tu lado, junto a la hoguera, rodeados de un mundo cada vez más sombrío, más frío y helado. Igual que al final de aquella viscosa película de Carpenter.

Todos y cada uno sabemos que el fuego no durará eternamente para nosotros.

Así que vamos a esperar… a ver qué pasa.