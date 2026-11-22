La Galería
Así retrata la mar el fotógrafo Javier Corominas
1.
Imágenes variadas de la ciudad y sus aguas
Oleaje en la cubierta del Dique de Abrigo
Javier Corominas
1.
Imágenes variadas de la ciudad y sus aguas
Oleaja con la Torre de fondo
Javier Corominas
1.
Imágenes variadas de la ciudad y sus aguas
Castillo de San Antón
Javier Corominas
1.
Imágenes variadas de la ciudad y sus aguas
Percebeiros saliendo con la embarcación de la isla del Buey en alerta
Javier Corominas
1.
Imágenes variadas de la ciudad y sus aguas
La Torre de Hercules vista desde La Marola con mar de fondo
Javier Corominas
1.
Imágenes variadas de la ciudad y sus aguas
Oleaje con Los Rosales y el Millenium de fondo
Javier Corominas
1.
Imágenes variadas de la ciudad y sus aguas
Un cruceto nocturno
Javier Corominas
1.
Imágenes variadas de la ciudad y sus aguas
Un club de regata
Javier Corominas
1.
Imágenes variadas de la ciudad y sus aguas
La Torre, oscurecida
Javier Corominas
1.
Imágenes variadas de la ciudad y sus aguas
Selfie del fotógrafo Javier Corominas
Javier Corominas