Os cen anos da obra que lle puxo rostro a Galicia
Otero Pedrayo, esa “pantasma do século XIX”, maneira coa que adoitaba definirse a si mesmo, publicou hai cen anos a ‘Guía de Galicia’, unha obra descomunal que a editorial Galaxia vén de reeditar e actualizar a través dunha edición crítica liderada por Manuel Gago.
O libro, que até o de agora tiña seis edicións –non reimpresións–, foi na súa concepción unha sorte de guía turística ou, como tamén dicía o vello patriarca, o “ambicioso desexo de ser o amigo e camarada do viaxeiro que chegue a Galicia co espírito aberto”. Si, co espírito aberto, despoxado de prexuízos e atento ao desenvolvemento que estaba a experimentar o país. Gago incide moito neste aspecto. “Este libro”, explica, “supuxo o que o mapa de Domingo Fontán para a Galicia do século XIX. Se co mapa de Fontán, a Galicia decimonónica veu o seu rostro, a ‘Guía’ de Otero púxolle a narración, o tempo, a historia e a cultura. El superou a parcialidade dos traballos anteriores para crear un monumento literario no que a xeografía casa coas xentes que a habitaron, construíron e modificaron. Para el, a paisaxe galega estaba marcada polo devalar do tempo”.
O traballo, polo tanto, rachaba con todo o anterior. Patricia Arias, secretaria da Fundación que leva o nome do polímata ourensán, sinala que un dos principais valores do texto orixinal, amplificado pola “extraordinaria edición de Galaxia e Manolo Gago”, é que “malia ter un século é sorprendentemente válido hoxe en día: Otero fixo nel un esforzo por ordenar, sistematizar e divulgar todo o coñecemento que existía e por iso atopamos reflexións moi interesantes”.
Pero o primeiro é a consciencia do que significou, a súa relevancia no seu tempo. Gago apunta que até ben entrado o século XX –mesmo nos anos 80–, “moita xente non tiña moi clara como era a xeografía galega nin a distribución demográfica porque esas cousas non se estudaban na escola. Por iso, a relación que moita xente que se criou e medrou na posguerra ten co libro é moi estreita: con el descubriron o país”. Gago cita ao historiador López Silva para dimensionar con precisión esa transcendencia. “Na época na que se publicou por vez primeira”, di, “a ‘Guía’ era absolutamente necesaria”. Cal era ese contexto? O das Irmandades da Fala, a Xeración Nós ou as experiencias literarias como Céltiga ou Lar. No persoal, el viña de entrar como director da sección de Xeografía do Seminario de Estudos Galegos. “É un produto do seu tempo”, subliña Manuel Gago, “desa época do rexurdir de Galicia en que o galeguismo pasou de ser o reduto duns pequenos eruditos a converterse nun movemento social con diferentes ramas, unha delas a científica. El o que fixo foi recoller o saber do seu tempo, de finais do XIX e comezos do XX”.
O impacto foi inmediato e, de feito, “os seus contemporáneos, cando a leron, decatáronse de que a obra era un alicerce e, polo tanto, exerceu como un manual para moita xente nova interesada no galeguismo: foi a única referencia coa que podían aprender sobre o seu país”. Mais o seu rol foi se cadra aínda máis importante, como apunta Gago. “Polas súas circunstancias persoais –quedou en Galicia trala guerra, aínda que pasou polo seu propio exilio interior– e laborais, ao volver á universidade, Otero Pedrayo funcionou de ponte entre as xentes da Xeración Nós e as novas fornadas de galeguistas que se formaron nos 40 e, sobre todo, nos 50 e que acabarían creando, por exemplo, Galaxia”.
Non foi só a súa presenza en Galicia a que converteu o autor de ‘Arredor de si’ nunha especie de oráculo. “É que sabía de todo: de xeografía, de historia, de literatura, algo de antropoloxía... Interesáballe todo. Era unha persoa que tiña unha dimensión integral de Galicia na cabeza. Cando o normal é que as persoas estivesen especializadas nalgún eido, el era capaz de entender Galicia como un conxunto e, ademais, en contra da idea que ten moita xente, interesábanlle moito as cidades e o desenvolvemento económico e urbano de Galicia. Cando o século vai andando, Otero é quen de acompañalo. Por iso ten esa dimesión simbólica”, recalca o responsable da edición crítica.
En vida do seu autor, a obra tivo catro edicións diferentes, separadas, nalgún caso, por case dúas décadas. En 1945 saíu a segunda, ampliada e modificada, e tamén en 1954 e 1965, e todas elas son, por sintetizalo moito, versións, revisións e actualizacións. “Entre as dúas primeiras hai un cambio moi grande que se debe a que o coñecemento sobre Galicia se transformara totalmente. A de 1926 é unha guía máis literaria, con referencias máis bucólicas e de historiadores do XIX. A de 1945 recolle toda esa efervescencia cultural que se dera nas dúas décadas anteriores e a ‘Guía’ experimenta unha transformación”.
A nova edición
A ‘Guía de Galicia’ do centenario é a sétima edición. Son 635 páxinas coas 40 imaxes de José Suárez xa publicadas na versión de 1965 ás que se lle engaden as obras doutros dous nomes propios da fotografía histórica: Ksado e Jaime Solá. Pero tamén incorpora as 1.400 notas ao pé de Manuel Gago. “Facer unha edición crítica é moi traballoso, pero tamén marabilloso porque hai momentos que sentes que estás falando co autor”, recoñece.
Nese labor, a contextualización é un valor propio desta versión definitiva. “Moitas veces, Otero non explicaba as fontes e telas que buscar ti, e logo hai que ter en conta que Otero escribe de memoria... Imaxina o que é escribir ese libro de memoria!”, di o xornalista e investigador, que resalta o “universo de referencias inmenso” que manexaba o autor. “Neste libro está todo o saber de Galicia que había á altura de 1926 e 1945. Dunha forma ou doutra, está todo tocado nesas páxinas e o que fixemos nós para este centenario foi preguntármonos que representa esta guía no presente, na época de internet e da Intelixencia Artificial”.
Por iso, os editores desbotaron a idea de concibila como unha guía de viaxes, coa premisa de que funcionase doutra maneira, adaptándoa ás novas xeracións”. Esa foi unha parte moi complicada porque, como apunta Gago, “Otero escribe para unha época, a súa, e tiña uns referentes que hoxe xa perdemos, como as citas en latín ou de autores clásicos, mais tamén informacións ou anécdotas daquel tempo que hoxe non son coñecidas”.
Nestas circunstancias, o traballo de Manuel Gago foi, primeiramente, o de “intérprete”, é dicir, “traducir o universo de Otero para que fora comprendido e desfrutado pola xente. Traballei moito en que as notas fosen como quería Otero, dirixidas a un camarada co que tomar un café e charlar”.
O segundo aspecto que trillaron Gago e os seus colaboradores foi sintetizar toda esa diacronía, propia dunha publicación que “o acompañou toda a vida, pois el retoca a guía en todas a edicións e faino por moitas circunstancias: porque Galicia cambiou, porque el mesmo sabe máis sobre un tema ou, tamén, porque ten que lidar coa censura –as catro versións primeiras da ‘Guía’ escribíronse en ditadura, a orixinal na de Primo de Rivera e as outras tres na de Franco–, de modo que tiñamos claro que esta edición tiña que representar esas capas da memoria. En realidade, non é un libro, son varios”.
Gago pon un par de exemplos ben significativos: “En 1954 fala da construción de encoros como cambio que está a operar na paisaxe e na seguinte, a do 65, xa empeza a valorar o impacto que están a ter... Ou Meirás, que na primeira edición aparece como pazo de Pardo Bazán; na segunda engádeselle a referencia de residencia do ‘actual’ xefe do Estado, condición que mantén en 1954 pero que desaparece na de 1965, a mesma na que xa figura o nome de Lorca, ausente nas tres primeiras versións”.
“Non podemos”, defende Gago, “tratar o libro coma un fósil. Respectamos o texto da versión de 1965, pero, como el mesmo fixera en vida, transformando a publicación Se queriamos que a ‘Guía’ se seguira gozando, decidimos que era esencial incorporar o coñecemento xerado desde entón a través das notas ao pé. Sen dúbida, a Otero gustaríalle poder estar acompañado e ter accedido ao coñecemento de todas estas xeracións de investigadores aos que dalgunha forma el contribuíu a motivar e a inspirar”.
Esta última versión tamén rema nesa dirección. Publícase xusto cando quedan unhas semanas para que finalice este Ano Oteriano, dedicado, apunta Patricia Arias, “non só a un dos nosos grandes escritores, senón ideólogos do país. Esta nova ‘Guía’ contribuirá a achegar a súa figura á sociedade actual e servirá de acicate para coñecer Galicia”.