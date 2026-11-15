Los usuarios, agradecidos por la labor de los ‘guardianes del mar’

Las integrantes del Auga Dragons Boat BCS Coruña Javier Corominas

Tras enumerar, en esta serie de reportajes, las labores de numerosos grupos, entidades o cuerpos que protegen el mar, es el turno de recoger las opiniones de los usuarios. Es decir: lo que clubes deportivos, proyectos benéficos o iniciativas empresariales a pequeña escala que componen grupos de gente que disfruta y cuida de las aguas coruñesas opinan de los ‘guardianes del mar’.

Pero antes, procede hablar del último ‘guardián del mar’. Se trata de Domingo Pose Edrera, el Capitán Marítimo de A Coruña. “Soy responsable, aparte de diversas tareas relacionadas con la administración marítima, de la gestión de las emergencias marítimas que pueden ocurrir en las aguas próximas a nuestro puerto”, explica.

Una tarea para la que no hay descanso. “Los 365 dias del año, y las 24 horas, debo permanecer alerta para tomar decisiones, movilizar medios y coordinar las operaciones de salvamento y lucha contra la contaminación con los órganos de respuesta disponibles, cuando la situación lo requiera”, explica. “Trabajo en un lugar privilegiado, pero no hay que bajar nunca la guardia ante los riesgos que la navegación marítima supone para todos”, asegura.

Iniciativas ciudadanas

Ya entre las mencionadas iniciativas ciudadanas, destacan por ejemplo las valientes luchadoras de Auga Dragons Boat BCS A Coruña. Se trata de un club inclusivo de piragüismo y dragon boat (una disciplina concreta de piragüismo) que nació en 2022 de la mano de mujeres supervivientes de cáncer de mama. “Dentro del agua somos otras. Nos sentimos seguras, vigiladas y completas”, aseguran.

“Cuando entramos en el mar, nos sentimos invencibles, como si nos reconociera y nos cuidara. Para cuando entramos al agua el mundo nos deja de pesar”, valoran, dando ejemplo de lo que consiguen los ‘guardianes del mar’ al permitir a los usuarios disfrutar de las aguas en total seguridad.

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En parecidos términos se expresan los usuarios del programa Esfuerza de la Fundación María José Jove, una iniciativa llena de actividades físicas, inclusiva, para personas con y sin discapacidad. Entre ellas, varias relacionadas con el mar. “Entrar en el mar es sentir, por un momento, que muchas de las barreras desaparecen: el agua te da una libertad de movimiento, una seguridad y una sensación de autonomía difícil de explicar con palabras”, describen.

Por su parte, desde el club de regatas Salgado Perillo, de Oleiros, valoran el trabajo de equipo y la constancia que les ha dado hacer remo tanto tiempo sin lamentar sobresaltos en las aguas. “Avanzar en el agua exige fuerza, pero el éxito nace del dominio, la confianza y el control de la situación. En el remo, la sincronía es total: mientras uno fija el rumbo y otros la cadencia, el equipo aporta músculo, esfuerzo y mentalidad al servicio de un objetivo común y seguro”, manifiestan.

Desde el interclub Furneiros, que agrupa tres clubes de espeleólogos (O Rei Centolo de Mondoñedo, el Cetra de Vigo y el GES Ártabros de A Coruña), aseguran que la seguridad es la clave para su pasión. “En la espeleología de furnas, el mar no es simplemente el entorno, sino el principal condicionante de la actividad: mareas, oleaje, mar de fondo y viento determinan cuándo, dónde y en qué condiciones puede explorarse una furna”, aluden. “Por ello, la seguridad exige conocer y evaluar previamente estos factores y prever siempre una vía de escape segura en caso de cambios no esperables”, comentan.